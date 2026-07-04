Foto. Sergey Romanovskikh

“Vakar darbā mums lika rakstīt atlūgumu.” Nav saprotams, kāpēc par to krievi Krimā brīnās 45

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LA.LV
17:09, 4. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Okupētajā Krimā arvien vairāk iedzīvotāju sociālajos tīklos sūdzas par atlaišanām, algu kavēšanos un uzņēmumu slēgšanu. Vietējie norāda, ka daudzi darba devēji darbiniekus atlaiž vai nosūta bezalgas atvaļinājumā, bet mazajiem uzņēmumiem kļūst arvien grūtāk turpināt darbību.

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“Vakar darbā mums lika rakstīt atlūgumu.” Nav saprotams, kāpēc par to krievi Krimā brīnās 45
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Par situāciju vēsta Ukrainas izdevums Dialog.ua, atsaucoties uz publikācijām un komentāriem, kas parādījušies zem Krimas okupācijas administrācijas vadītāja Sergeja Aksjonova ierakstiem sociālajos tīklos.

Komentāros cilvēki raksta, ka zaudējuši darbu vai viņiem draud atlaišana, vienlaikus pieaugot ikdienas izdevumiem.

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“Vakar darbā mums lika rakstīt atlūgumu. Kā cilvēkiem izdzīvot šajos apstākļos? Uzņēmēji slēdzas, piegādes nenotiek, darba nav. Kā nodrošināt ģimenes ar bērniem? Kā samaksāt komunālos maksājumus? Cenas pieaugušas visam. Kur cilvēkiem tagad strādāt?” raksta kāda Krimas iedzīvotāja.

Citi norāda, ka ienākumu vairs nav, taču nodokļu un citu maksājumu saistības saglabājas. “Kā rīkoties ar nodokļiem? Mans vīrs strādāja kravu pārvadājumos, bet tagad automašīna stāv, ienākumu nav, taču nodokļi joprojām jāmaksā,” raksta cita komentētāja.

Savukārt vēl kāda sieviete jautā, kā cilvēkiem bez darba iespējams turpināt maksāt kredītus un hipotekāros aizdevumus.

Pēc iedzīvotāju teiktā, problēmas skārušas ne tikai algotus darbiniekus, bet arī mazos uzņēmējus. Viņi ziņo par klientu skaita samazināšanos un ieņēmumu kritumu, kas apgrūtina iespējas samaksāt nodokļus un izmaksāt algas darbiniekiem.

Sociālajos tīklos pēdējās dienās publicēti tūkstošiem līdzīgu komentāru, kuros cilvēki pauž bažas par savu finansiālo situāciju un nākotni. Kā norāda Dialog.ua, Krimas okupācijas administrācijas vadītājs Sergejs Aksjonovs uz šiem jautājumiem publiski nav reaģējis.

Izdevums vēsta, ka uz pussalas pieaug sociālā spriedze, jo iedzīvotāji arvien biežāk saskaras ar bezdarbu, ienākumu samazināšanos un pieaugošām dzīves dārdzības izmaksām.

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