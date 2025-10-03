Foto: LETA/Ieva Leiniša

3. oktobris 2025
Lielās atlaižu dienas ir prieks visām sievietēm, nu tik var, jaunai sezonai sākoties, iepirkties visai ģimenei un kādu nieciņu par lētāku naudu iegādāties arī sev. Starptautiski lielākās atlaides ir “Black Friday” nedēļas nogalē, bet vietēji tās noteikti ir Stockmann “Trakās dienas”. Kā šobrīd notiekošo akciju vērtē pircēji? Izrādās, ka ne visi ir sajūsmā.

“Ātrumā izskatīju Stockmann “Trako dienu” bukletu un nemanīju vispār neko izdevīgu! Nav brīnums, ka šis pasākums mirst dabīgā nāvē. Man atmiņā vēl laiki, kad visa Rīgā bija dzeltenos maisiņos, un burkānu suliņa maksāja ap 50 santīmiem,” kāda sieviete Threads raksta.

