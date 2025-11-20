Foto. pexels.com/Farhad Ibrahimzade

Gastroenterologi ir nosaukuši zarnu veselībai sliktāko siera veidu 0

13:25, 20. novembris 2025
Daži uztura speciālisti uzskata, ka cilvēki ēd pārāk daudz siera, īpaši ņemot vērā tā trūkumus, piemēram, augsto tauku un nātrija saturu. Tāpēc svarīgi atcerēties – ēdot jebkuru sieru, vienmēr ir svarīgi ievērot mērenību.

Kā norāda gastroenteroloģe Ekta Gupta, daži sieri to augstā sāls un tauku satura dēļ var palielināt sirds un asinsvadu slimību risku, kas var izraisīt paaugstinātu asinsspiedienu un “sliktā” holesterīna līmeni, raksta izdevums “Parade”.

Viņa arī atzīmēja, ka bieža ļoti apstrādāta siera lietošana uzturā var veicināt svara pieaugumu, rezistenci pret insulīnu un vielmaiņas traucējumus. Liels sāls patēriņš var radīt papildu slodzi nierēm, un visa šī pārstrāde var izraisīt iekaisumu visā organismā.

Tomēr Gupta arī atzīmēja, ka pat kausētajam sieram ir zināma uzturvērtība, kas nodrošina kalciju, olbaltumvielas un dažus vitamīnus. Tomēr mērenība vienmēr ir svarīga, lietojot jebkuru sieru.

Sliktākais siers zarnu veselībai

Speciāliste apgalvo, ka nepārprotams uzvarētājs, runājot par zarnu veselību, ir ļoti apstrādāti sieri ar zemu baktēriju skaitu un augstu sāls saturu. Tie ietver masveidā ražotus siera maisījumus, aromatizētas siera šķēles un lētu – picai domātu – sieru.

Vēl kāda gastroenteroloģe tam pilnībā piekrīt. “Runājot par zarnu veselību, kausētie sieri ir viena no sliktākajām iespējām. Tie satur daudz piesātināto tauku, nātrija un emulgatoru, kas, bieži lietojot uzturā, var mainīt zarnu mikrobiomu un veicināt iekaisumu, vēdera uzpūšanos un vielmaiņas problēmas,” viņa paskaidroja.

Gupta atzīmēja, ka nelielu daudzumu šo sieru ēšana nav kaitīga, tomēr cilvēkiem ieteicams izvēlēties dabiski nogatavinātus sierus, piemēram, Čedaras, Šveices vai Gaudas sieru, kā arī fermentētas šķirnes, piemēram, kefīra sieru, jo tie satur labvēlīgās baktērijas.

Šie “labie” siera veidi jāēd ievērojot mērenību un kopā ar pārtikas produktiem ar augstu šķiedrvielu saturu, piemēram, dārzeņiem, augļiem, pākšaugiem vai pilngraudiem, jo ​​šķiedrvielas var uzlabot zarnu mikrobiomu.

Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

