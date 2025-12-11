Volodimirs Zelenskis
Volodimirs Zelenskis
Foto. Scanpix/LETA/Sergei SUPINSKY / AFP

“Nav garantēts, ka mēs to pieņemsim.” Zelenskis par Trampa “kompromisu” Donbasa jautājumā 38

20:33, 11. decembris 2025
ASV piedāvātais “kompromiss” Donbasa jautājumā paredz, ka ukraiņi pamet šobrīd Ukrainas kontrolēto teritoriju, bet Krievijas karaspēks tajā neieiet, ceturtdien paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

Pēc viņa teiktā, “pastāv problēma” tajā, kā amerikāņu puse redz Donbasa problēmas risinājumu.

“Viņi redz Ukrainas karaspēka atkāpšanos no Doņeckas apgabala, un šķiet, ka kompromiss ir tāds, ka Krievijas karaspēks neieies šajā teritorijā. Viņi nezina, kas pārvaldīs šo teritoriju, ko viņi jau sauc par “brīvo ekonomisko zonu” vai “demilitarizēto zonu”,” sacīja Zelenskis.

Prezidents uzdeva arī retorisku jautājumu: kāpēc no Ukrainas tiek prasīta karaspēka izvešana noteiktā attālumā, bet ne simetriska agresora karaspēka izvešana?

Zelenskis apgalvoja, ka viņš amerikāņiem teicis, ka viņu paustie priekšlikumi “noteikti neatbilst Ukrainas interesēm”, taču atzinis nepieciešamību turpināt sarunu un meklēt atbildes uz visiem jautājumiem, lai viss būtu adekvāti.

“Piemēram, tie atgāja par pieciem kilometriem, tie – arī par pieciem kilometriem,” norādīja Zelenskis, piebilstot, ka tā notiek visos karos un ka nepieciešams zināma veida monitorings.

“Tas viss ir ļoti nopietni. Nav garantēts, ka mēs, Ukraina, to pieņemsim, bet, runājot ar mums par kompromisu, ir jāpiedāvā taisnīgs kompromiss,” uzsvēra Ukrainas līderis.

