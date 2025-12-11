Rajevskis: Valsts nevar dzīvot bez birokrātijas – problēma ir citā virzienā… 0

Politologs un sabiedrisko attiecību aģentūras “Mediju tilts” līdzdibinātājs Filips Rajevskis TV24 raidījumā “Dienas personība” skaidroja, ka birokrātija ir būtiska valsts mehānisma funkcionēšanai, taču tās pārvaldība bieži vien kļūst par izaicinājumu.

“Ja dara, tad visu ko var izdarīt. Ir jāsaprot, ka valsts nevar dzīvot bez birokrātijas. Birokrātija ir nepieciešama, lai valsts mehānisms grieztos, zobratiņi grieztos un valsts dzīvotu,” sacīja Rajevskis.

Tomēr viņš norādīja, ka problēma rodas, kad birokrātija sāk koncentrēties nevis uz savu darbu, bet uz pašatražošanos – palielinot birokrātu skaitu un birokrātisko procedūru apjomu. Šī tendence rada risku, ka valsts mehānisms kļūst pārlieku formāls un neefektīvs.

“Palielināt savu apjomu, birokrātu apjomu, palielināt birokrātisko procedūru apjomu – tas ir normāli, arī klasiskajā literatūrā tas ir aprakstīts, ka tā ir tā vājā vieta birokrātiskajā mehānismā. Politiķu uzdevums ir noturēt šo procesu kaut kādos rāmjos,” uzsvēra politologs.

Politologs uzsvēra, ka politiķiem jāspēj uzdot adekvāti jautājumi un izvērtēt birokrātijas iniciatīvas: “Ir dažādi veidi, kā to noturēt, jo birokrāti rada jaunus noteikumus, bet jaunus likumus pieņem valdība. Svarīgākais uzdevums ir, lai politiķi būtu spējīgi uzdot adekvātus jautājumus birokrātiem – vai mums to vajag, vai tas tiešām ir nepieciešams?”

