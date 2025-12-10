Tramps paziņo: Ukraina zaudē karu! 0
ASV prezidents Donalds Tramps ir paziņojis, ka Ukraina zaudē karā pret Krieviju un ka frontē tagad ir Maskavas pārsvars. Tomēr vairākas amatpersonas CNN pastāstīja, ka ASV vai Eiropai nav jaunu novērtējumu, kas liecinātu par būtiskām izmaiņām kaujas laukā, un ka nav pazīmju, ka Vladimira Putina spēki varētu ātri uzvarēt karā.
Saskaņā ar publikāciju, novērtējumi liecina par mainīgu ainu: Krievija gūst nelielus ieguvumus frontes līnijā un tuvojas galvenajām Ukrainas apgādes līnijām, taču tas notiek ar milzīgu militāro zaudējumu rēķina.
“Krievi iekļūst Ukrainas teritorijā, taču tās nav fundamentālas pārmaiņas, salīdzinot ar to, kas noticis pēdējo mēnešu laikā,” CNN sacīja Ukrainas militārpersona.
Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže izteikusies, ka pēdējā gada laikā Krievija ir saņēmusi mazāk nekā 1% Ukrainas teritorijas. “Tātad šī noteikti nav uzvara karā. Šie nav mērķi, kurus Putins un Kremlis tiecas sasniegt. Viņš vēlas atņemt Ukrainai tās suverenitāti. Viņš vēlas pakļaut Ukrainu kā valsti. Bet viņi to nevar panākt kaujas laukā,” viņa atzīmēja.
Vienlaikus amatpersonas atzīst, ka situācija Kijivai ir sarežģīta. “Ukraina pakāpeniski zaudē stratēģiski svarīgas pozīcijas austrumos spēku izsīkuma un ierobežoto aizsardzības pozīciju dēļ,” medijam sacīja kāda augsta ranga amerikāņu amatpersona.
Vienlaikus, kā raksta CNN, Eiropas amatpersonas baidās, ka Tramps zaudē pacietību miera sarunu progresa trūkuma dēļ un varētu no tām izstāties, vainojot Ukrainu un Eiropu vienošanās kavēšanā. Kāds ASV ierēdnis piekrita, CNN sakot: “Tas viņam kļūst par arvien lielāku politisku slogu, līdzīgi kā nebeidzams karš.”
Iepriekš intervijā ar Politico Tramps sacīja, ka Krievijai ir “spēcīgāka sarunu pozīcija” un ka “Ukraina ir zaudējusi ievērojamu teritoriju”. Viņš sacīja, ka Zelenskim būs “jāpieņem lietas tādas, kādas tās ir”. Tramps arī paziņoja, ka Ukrainā ir pienācis laiks rīkot vēlēšanas, jo “šī vairs nav demokrātija”.
Viņš arī lielījās, ka viņa prezidentūras laikā ASV ne tikai netērēja naudu karam Ukrainā, bet arī no tā nopelnīja. Prezidents atgādināja, ka ASV pārdod savus ieročus NATO valstīm “par pilnu cenu”, un NATO tos nodod Ukrainai.