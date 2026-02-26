VIDEO. Kurš kuru? Žirafēns pirmo reizi satiek strausu un nespēj novērst skatienu 0

23:23, 26. februāris 2026
Sociālajos tīklos plašu popularitāti iemantojis video no Memfisas Zoo, kur redzams žirafēns vārdā Rahisi, kas ziņkārīgi iepazīstas ar savu jauno kaimiņu — strausu.

No pirmā acu uzmetiena tā izskatās kā mierīga pēcpusdiena zoodārzā. Taču īss, kluss mirklis starp diviem dzīvniekiem aizkustinājis daudzu sociālo tīklu lietotāju sirdis.

Video redzams, kā žirafēns stāv pie metāla nožogojuma — garās kājas nedaudz izplestas, kakls izstiepts uz priekšu. Otrā pusē iežogojumam lēni pietuvojas strauss. Abi dzīvnieki šķietami iesaistās klusā “skatienu duelī” — piesardzīgi un vienlaikus ziņkārīgi pētot viens otru.

Daloties ar video, zoodārzs raksta: “Rahisi ir satikusi kaimiņus.” Mazā žirafe dzimusi 2025. gada 17. novembrī.

Kadrā redzams, kā Rahisi ausis viegli raustās, bet kakls izstiepjas vēl tālāk — it kā mēģinot izprast lielo, spalvaino radību otrpus žogam. Arī strauss izrāda interesi — tas pienāk tuvāk, tad atkal nesteidzīgi atkāpjas, taču skatiens paliek piekalts jaunajai žirafei.

Kā jums šķiet, kurš beigu beigās pirmais nolaida skatienu?

