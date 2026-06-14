Nesagandē dāliju performanci! Ko nekādā gadījumā nedrīkst stādīt šo puķu tuvumā 0
Dālijas ar savu krāšņo ziedēšanu, kas priecē acis līdz pat rudenim, ir vieni no iecienītākajiem vasaras ziediem, lai piepildītu dārzus un dobju malas. Bieži rodas kārdinājums stādīt tās kopā ar citiem sezonas favorītiem vai pat dārzeņiem, taču ne visi augi ir piemēroti kaimiņi.
Lai gan dāliju audzēšana neprasa milzīgu pieredzi, ir vērts ņemt vērā dažus aspektus, kas palīdzēs tām plaukt.
Dālijas ir prasīgas barības ziņā un ar smalkām vajadzībām, īpaši attiecībā uz kaitēkļiem, gaisa cirkulāciju un sakņu konkurenci. Lai gan daudzi augi ir lieliski sabiedrotie, citi var kavēt to augšanu vai radīt problēmas.
Zemāk uzzināsiet par piecām augu grupām, kuras labāk turēt tālāk no dālijām, un iemeslus, kāpēc tā rīkoties. Ja vēlaties izveidot krāšņāko dāliju izstādi, noteikti ņemiet to vērā!