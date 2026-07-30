VIDEO. Krievijas uzbrukuma laikā Ukrainai Polijā nograndis spēcīgs sprādziens: atrasts milzīgs krāteris un nezināma objekta atlūzas 0
Kamēr Krievija naktī īstenoja plašus triecienus Ukrainā, satraucošs incidents fiksēts arī kaimiņvalstī Polijā. Valsts gaisa telpā pamanīts neidentificēts lidojošs objekts, bet vēlāk netālu no Tarnavas-Koloņas ciema Ļubļinas vojevodistē atklāta vieta, kur, iespējams, tas nogāzies. Par notikušo, atsaucoties uz Polijas Bruņoto spēku Operatīvo pavēlniecību, vēsta TVP World.
Saskaņā ar pieejamo informāciju sprādziens noticis aptuveni 75 kilometru attālumā no Ukrainas robežas, kur zemē nokritis pagaidām nenoskaidrots objekts.
Par skaļu sprādzienu policijai ziņojuši arī vietējie iedzīvotāji.
Savukārt cits iedzīvotājs pieļāva, ka notikušo varētu būt izraisījis militārs objekts.
Pārbaudot notikuma vietu, policija laukā aptuveni divu kilometru attālumā no tuvākajām dzīvojamajām mājām atrada ievērojama izmēra krāteri un neidentificēta objekta atlūzas. Izmeklēšana turpinās, un sprādziena cēlonis pagaidām nav noskaidrots.
Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosinjaks-Kamišs atzina, ka aizvadītā nakts valsts pretgaisa aizsardzības sistēmām bijusi īpaši sarežģīta. Viņš norādīja, ka atbildīgie dienesti turpina darbu, lai noskaidrotu, kāds objekts iekļuvis Polijas teritorijā.
Jau iepriekš ziņots, ka Krievijas uzbrukuma laikā Polija drošības apsvērumu dēļ pacēla gaisā iznīcinātājus.
Plašais uzbrukums Ukrainai notika dienu pēc Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trampu Baltajā namā, kur Ukrainas līderis atkārtoti uzsvēra nepieciešamību pēc papildu pretgaisa aizsardzības sistēmām.
Tikmēr Krievijas Aizsardzības ministrija platformā “Telegram” paziņoja, ka veikts “masveida trieciens”, izmantojot tālas darbības precīzās raķetes un kaujas dronus pret militāriem objektiem Ukrainā, vēsta CNN.
🇵🇱 Iespējams raķete eksplodēja Polijā ‼️
Polijas Ļubļinas vojevodistē laukā atrasts aptuveni desmit metrus plats krāteris un neidentificēta objekta atlūzas. Notikuma vieta atrodas aptuveni divus kilometrus no dzīvojamām ēkām.#TarnavaKolonija #Ļubļina #Polija
Saskaņā ar Polijas… pic.twitter.com/QVzN93FbwB
— BreakingLV (@breakinglv) July 30, 2026