Vēl viens skandāls policijā – alkohola reibumā avāriju izraisījusi policijas darbiniece 3
Kamēr policijā vēl turpinās izmeklēšana pēc Priekulē notikušās traģēdijas, kurā alkohola reibumā esošs policists tiek turēts aizdomās par pedagoga nāvējošu piekaušanu, Aizkraukles novadā noticis vēl viens satraucošs incidents.
Šī gada 29. jūlijā pulksten 20.19 Valsts policijā saņemta informācija par ceļu satiksmes negadījumu Aizkraukles novadā, Sērenē. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka transportlīdzekļa vadītāja ir pametusi notikuma vietu.
Nekavējoties tika uzsākti personas meklēšanas pasākumi un pulksten 22.01 transportlīdzekļa vadītāja tika atrasta savā privātīpašumā, kur uzreiz tika veikta arī alkohola koncentrācijas pārbaude.
Ceļu satiksmes negadījumā netika iesaistīts neviens cits ceļu satiksmes dalībnieks, kā arī neviena persona nav fiziski cietusi. Sievietes motīvi šobrīd nav skaidri, pirmšķietami dienesta vietā raksturota pozitīvi.
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 262. panta 11 punkta par transportlīdzekļa vadīšanu, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,5 promiles.
Par šādu pārkāpumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem.
Par ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanu uzsākts administratīvā pārkāpuma process pēc Ceļu satiksmes likuma 53. panta vienpadsmitās daļas par nepamatotu iebraukšanu pretējā virziena joslā vai nepamatotu nobraukšanu no brauktuves, tā apdraudot satiksmes drošību. Par šādu pārkāpumu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu automašīnas vadītājam no 25 līdz 140 eiro.