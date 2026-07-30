Karstā laikā tālruņa akumulators bojājas daudz ātrāk. 8 kļūdas, no kurām vajadzētu izvairīties 0
Vasaras karstums pārbaudījumus sagādā ne tikai cilvēkiem, bet arī viedtālruņiem. Ja ierīce tiek uzlādēta tiešos saules staros, atstāta sakarsušā automašīnā vai lietota spēļu spēlēšanai uzlādes laikā, akumulators var nolietoties ievērojami ātrāk. Dažkārt tālrunis pat pats pārtrauc uzlādi, lai pasargātu sevi no bojājumiem.
Lai gan neliela uzsilšana uzlādes laikā ir normāla, ilgstoša pārkaršana var samazināt akumulatora ietilpību un saīsināt tā kalpošanas laiku. Speciālisti iesaka vasarā ievērot vairākus vienkāršus paradumus, kas palīdzēs izvairīties no liekiem bojājumiem.