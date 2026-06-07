Neērto lēmumu laiks ir pienācis: Kokins komentē Kulberga valdības iespējas 0

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LA.LV
6:45, 7. jūnijs 2026
Viedokļi

Uzņēmējs Gatis Kokins uzskata, ka valdības vadītāja amatam izvirzītajam Andris Kulbergs ir radusies reta iespēja īsā laikā pieņemt vairākus sarežģītus un politiski neērtus lēmumus. TV24 raidījumā “Kur tas suns aprakts?” Kokins norādīja, ka līdz nākamajām vēlēšanām atlikušais laiks ļauj valdībai rīkoties daudz brīvāk nekā ierasts.

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“Savā ziņā Kulberga kungam ir paveicies ar šo laika intervālu,” sacīja uzņēmējs.

Pēc viņa domām, šajā periodā iespējams īstenot arī diezgan radikālus lēmumus, kuru sekas sabiedrība pilnībā izjutīs tikai vēlāk, tādējādi tie uzreiz neietekmētu partiju izredzes nākamajās vēlēšanās.

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Vienlaikus Kokins uzsvēra, ka valdībai būs jāstrādā ļoti intensīvi.

Viņš norādīja, ka jau šobrīd valdības darba kārtībā ir vairāki sarežģīti ekonomiskie jautājumi, kas ieilguši iepriekšējās valdības laikā.

Kā piemērus uzņēmējs minēja diskusijas par “Tet” un “LMT” nākotni, kā arī situāciju ap “airBaltic”. “Šīs ir galvenās ekonomiskās lietas, kas ir samilzušas iepriekšējās valdības laikā,” uzsvēra Kokins.

Viņš gan atturējās prognozēt, vai Kulbergam izdosies šos jautājumus atrisināt, tomēr pieļāva, ka koalīcijas partneriem varētu būt izdevīgi sarežģītos un neērtos lēmumus pieņemt tieši viņa vadībā.

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