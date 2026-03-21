Nezināmas izcelsmes pārtika un higiēnas trūkums: Balodis par slēgtajām ātrās ēdināšanas vietām Rīgā
Visi esam pamanījuši šaubīgās kebabnīcas, kuras ir atvērtas, bet nākamajā dienā jau slēgtas. To TV24 raidījumā “Uz līnijas” komentē pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis.
Balodis atklāj, ka kebabnīcās izpratne par higiēnu diemžēl ir samērā zema, tāpēc daudzi uzņēmumi tiek slēgti. Elementāra higiēna, nezināmas izcelsmes pārtika un ūdens trūkums ir biežāk pārkāptie noteikumi Rīgas ēdināšanas vietās.
“Jau pirms vairākiem gadiem pārbaudījām uzņēmumus, kuri tika slēgti, bet jau pēc dažām dienām atjaunoja darbību,” skaidro Balodis.
Viņš piebilst, ka arī turpmāk šādas pārbaudes tiks veiktas.
Plašāk skaties video!