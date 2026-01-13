Latvijā reģistrēti 7500 pārtikas piegādes kurjeru. Trešo valstu pilsoņu daļa ir iespaidīga 0
Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) līdz šim oficiāli ir reģistrēti ap 7500 tiešsaistes pārtikas piegādes kurjeri, otrdien Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē stāstīja PVD ģenerāldirektora vietnieks Ernests Zaladskis.
Vismaz puse no tiem ir trešo valstu pilsoņi.
Zaladskis sprieda, ka sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi ir apmierināti ar sadarbību, lai gan PVD ir diezgan problemātiski šos kurjerus kontrolēt, jo reālu pārbaudi pārvalde var veikt tikai pasūtījuma saņemšanas brīdī. “Galvenā problēma, kuru konstatējam, – viņi pārsvarā nav izgājuši apmācības. Higiēnas problēmas konstatējam retāk,” piebilda Zaladskis.
Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija otrdien diskutēja par ziņojumu par trešo valstu pilsoņu uzturēšanās Latvijā tiesiskā regulējuma pilnveidošanu.
Jau ziņots, ka pārtikas piegādes kurjeriem no 2025. gada 1. marta jābūt reģistrētiem PVD. Kurjeri, kuri nav reģistrēti PVD, nevar piekļūt pasūtījumiem pārtikas piegādes platformās un nevar nodarboties ar ēdienu piegādi.
Tāpat no pērnā gada 1. jūlija pārtikas apritē iesaistītajām personām no šodienas turpmāk pēc kursa par minimālajām higiēnas prasībām pārtikas uzņēmumā noklausīšanās, būs jāiziet arī obligāta rakstveida pārbaude par pārtikas higiēnas jautājumiem, izriet no valdības pieņemtā lēmuma.