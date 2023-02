Ilustratīvs attēls Foto: SHUTTERSTOCK

Nīderlandē palīdz nomaksāt rēķinus Ieteikt







Ivars Bušmanis, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Mājsaimniecības ar zemiem ienākumiem saņems palīdzību, lai nomaksātu daļu no saviem palielinātajiem enerģijas rēķiniem, jo ir paredzēts, ka stāsies spēkā īpašs pagaidu ārkārtas fonds, par kuru vienojās pagājušajā mēnesī. Enerģētiskā nabadzība pašlaik skar aptuveni 600 000 mājsaimniecību Nīderlandē, kuru skaits divu gadu laikā palielinājies par apmēram 90 tūkstošiem, liecina Nīderlandes pētniecības organizācijas TNO pētījums. Jaunais pasākums palīdzēs neaizsargātām mājsaimniecībām – ar bruto ienākumu līdz 2980 eiro mēnesī vieniniekiem un līdz 3794 eiro pāriem – samaksāt daļu no enerģijas rēķiniem par laiku no pērnā oktobra līdz martam. Fonds segs enerģijas izmaksas, kas pārsniedz noteiktu procentuālo daļu (10–13%) no mājsaimniecības bruto ienākumiem.