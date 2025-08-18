#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

Šuvajevs par valsts parādu: Tā nav problēma – tā ir iespēja

LA.LV
22:15, 17. augusts 2025
Viedokļi

TV24 raidījumā “Ziņu TOP” Saeimas frakcijas “Progresīvie” priekšsēdētājs Andris Šuvajevs pauda pārliecību, ka uz valsts parādu nevajadzētu skatīties tikai kā uz problēmu. Viņaprāt, tas var būt kā instruments, piemēram, investīcijām veselības aprūpē, ja ar aizņemtajiem līdzekļiem rīkojas atbildīgi un mērķtiecīgi.

“Es noteikti nepiekrītu tam skatījumam, kurš redz šāda veida parādu kā ļoti lielu problēmu. Tā, manuprāt, ir vienkārši iespēja,” sacīja Šuvajevs, uzsverot, ka daudzas valstis šādu iespēju izmanto jēgpilnāk.

Viņš gan piebilda, ka tas nenozīmē neierobežotu aizņemšanos un līdzekļu tēriņus bez konkrēta plāna.

“Tas nenozīmē to, ka mēs varam aizņemties un tērēt, kur mēs gribam, bet tas nozīmē, ka mēs varam aizņemties, un Eiropa mums sniedz šo aizmuguri,” viņš skaidroja, atgādinot, ka 2009. gadā šādas finansiālās drošības Latvijas rīcībā nebija.

Politiķis piekrita kritikai, ka valsts parāds pieaudzis, bet būtiski uzlabojumi nav manāmi. “Tas ir pilnīgi leģitīms arguments, bet tās iespējas joprojām tur pastāv,” viņš uzsvēra.

Šuvajevs norādīja, ka aizņemšanās iespējas var izmantot ne tikai aizsardzības vajadzībām, bet arī citu nozaru stiprināšanai.

“Un patiesībā pat ārpus aizsardzības finansējuma es noteikti redzu, ka mēs šādā veidā varam arī papildus ieinvestēt veselības aprūpē,” viņš sacīja, vienlaikus piekrītot, ka veselības aprūpei Latvijā trūkst pietiekama finansējuma.

“Es arī piekrītu tai kritikai, kura saka, ka veselības aprūpē vienkārši nav pietiekams finansējums, lai mēs varētu nodrošināt pakalpojumus,” tā Šuvajevs.

