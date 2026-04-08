Starptautiskais pētījumu uzņēmums “Gemius” ik dienu seko līdzi jaunākajiem datiem par Latvijas interneta auditoriju, bet reizi mēnesī tiek publicēta apkopojoša informācija.
Martā turpinājusies sīva konkurence starp lielākajiem interneta portāliem, taču īpašs prieks, ka ievērojamu auditorijas pieaugumu piedzīvojis portāls LA.LV – martā mūs lasīja par 34 tūkstošiem vairāk cilvēku nekā pirms mēneša.
Paldies visiem 508 200 lietotājiem, kas martā bija kopā ar mums!
Nozīmīgs notikums martā bija arī strauja mūsu mediju grupas portāla Nasha.lv attīstība, kas dod mums iespēju uzrunāt vēl plašāku auditoriju.
Esam no sirds priecīgi un pateicīgi visiem saviem lasītājiem! LA.LV fokuss saglabājas uz Latvijas cilvēkiem svarīgām ziņām, ko cenšamies atspoguļot interesanti, saprotami un aizraujoši. Tajā pašā laikā mērķtiecīgi attīstām saturu, sekojam līdzi aktuālākajām tendencēm un ieviešam jaunus formātus, lai lasītāji vienmēr būtu informēti par būtiskāko – gan Latvijā, gan pasaulē.
Esmu pilnīgi pārliecināta, ka mūsu portāla spēks ir komanda – ar mani kopā te strādā paši labākie – daudzpusīgi, pieredzējuši un radoši redaktori, žurnālisti un citi savas jomas speciālisti, radot saturu, kas aizrauj lasītāju.
Mēs esam te, turpināsim augt, attīstīties un pilnveidoties, lai ik dienas bez maksas nodrošinātu ar saturu, kas informē, izglīto un izklaidē.
Allaž priecājamies arī par lasītāju iesaisti. Ja ir kāda tēma, par ko vēlaties, lai noteikti uzrakstām, kāda pieredze vai stāsts, kurā esat gatavi dalīties, priecāšos, ja atrakstīsiet man e-pastā uz [email protected]!
