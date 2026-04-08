VIDEO. Rīgā uz ielas pēkšņi uzliesmo automašīna – liesmas to aprij dažu minūšu laikā 1
Rīgā, Ķengaraga apkaimē, uz ielas aizdegusies automašīna. Par notikušo sociālajos tīklos ziņojuši aculiecinieki, kuri dalījušies ar video no notikuma vietas.
Pēc viņu teiktā, vieglais auto pēkšņi aizdedzies un liesmas ļoti īsā laikā pārņēmušas visu transportlīdzekli.
Uz notikuma vietu operatīvi ieradušies ugunsdzēsēji glābēji, kuriem izdevies liesmas nodzēst un novērst uguns tālāku izplatīšanos. Tomēr, neskatoties uz ātro reaģēšanu, automašīna pilnībā izdega.
Saskaņā ar sākotnējo informāciju, degušais transportlīdzeklis bijis “Mini Cooper”. Par laimi, negadījumā neviens cilvēks nav cietis, vadītājs laikus paspējis izkļūt no automašīnas.
