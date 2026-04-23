"Nosaukums jau vien liecina, ka atbildība gulstas uz Rīgas "pleciem"," Voldemārs Siliņš par domes atbildību

22:39, 23. aprīlis 2026
Runājot par enerģētikas sektoru un siltumapgādi, vietējā kapitāla nekustamo īpašumu attīstītāja “TEPAT Grupa” dibinātājs, līdzīpašnieks un vadītājs Voldemārs Siliņš TV24 raidījumā “Preses Klubs” uzsver, ka sabiedrībai būtiskākais ir efektīvs rezultāts, nevis institucionālās nianses.

Trīs zodiaka zīmēm turpmākās 4 dienas būs īpaši smagas: var nākties pat rūgti raudāt
Domā, ko runā! 12 frāzes, kas momentā aizkaitina katru zodiaka zīmi
“Atbilde būs skarba!” Maskava nāk klajā ar brīdinājumu Eiropas Savienībai
Viņš norāda, ka diskusijās bieži izskan argumenti par valsts vēlmi gūt dividendes no elektroenerģijas sektora, taču vienlaikus aktualizējas arī jautājumi par resursu neefektīvu izmantošanu, piemēram, siltuma zudumiem.

Siliņš atzīst, ka kā iedzīvotājam viņam nav būtiskas atšķirības starp to, vai konkrētais uzņēmums pieder valstij vai pašvaldībai – tas viss ir publiskais sektors, kas kalpo sabiedrības interesēm. Viņa ieskatā svarīgākais ir tas, lai sistēma strādātu efektīvi un atbildīgi.

Donalds Tramps kritizē britu prinča Harija izteikumus vizītes laikā Ukrainā: kas viņu sadusmoja?
Ukraina esot gatava palīdzēt Baltijas aizsardzības līnijas veidošanā
Sods par automašīnas novietošanu savā privātīpašumā? Einārs neizpratnē par policijas rīcību

Vienlaikus viņš uzsver, ka konkrētos gadījumos atbildība tomēr ir skaidri nosakāma. Piemēram, “Rīgas siltums” jau pēc nosaukuma norāda uz savu piederību galvaspilsētai, un līdz ar to arī politiskā un pārvaldības atbildība lielā mērā gulstas uz Rīgas pašvaldību.

Siliņš norāda, ka šī atbildība tiek deleģēta caur vēlēšanām – rīdzinieki ievēl domi, kas savukārt uzrauga un vada pašvaldības uzņēmumus. Tādējādi pārvaldības kvalitāte un pieņemtie lēmumi ir tieši saistīti ar politisko izvēli pilsētas līmenī.

Revīzijā secināts, ka rīdzinieki par siltumenerģiju pārmaksājuši miljonus. Ko par to saka “Rīgas siltums”?
TV24
Aukstums dara savu – būs jāpaver maciņi. Ar kādu apkures rēķinu pieaugumu jārēķinās Rīgas iedzīvotājiem?
Rēķini par apkuri būs uz pusi lielāki: “Rīgas siltums” atklāj, ko darīs ar parādniekiem, kuri laikus nesamaksās
