18:58, 6. februāris 2026
Krievijas pingvīnu fenomens ir atklāts – internetā nopērkams tērps, kas tiek pasniegts kā pretdronu pončo sega,” TV24 raidījumā “TV24” smej Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.

Šis tērps visdrīzāk ierobežo termokameras, bet, protams, ka tas nav aizsargs pret dronu uzbrukumiem.

Plašāk apskati video.

