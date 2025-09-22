Notiks 7. Nacionālais kontrabandas problemātikas forums “Cīņa ar kontrabandu – izaicinājumi un panākumi” 0
2025.gada 24.septembrī no plkst. 10.00 SSE Riga auditorijā Soros, norisināsies 7. Nacionālais kontrabandas problemātikas forums “Cīņa ar kontrabandu – izaicinājumi un panākumi”.
Pasākumu tiešsaistē būs iespējams vērot portālā www.la.lv un ziņu aģentūras LETA kanālā www.leta.lv.
Foruma ietvaros tiks prezentēts jaunākais SKDS pētījums par Latvijas iedzīvotāju attieksmi un toleranci pret kontrabandu, kas atklāj gan sabiedrības kopējo viedokli par kontrabandas problēmu valstī, gan attieksmi pret kontrabandas preču iegādi, zināšanām par kontrabandas preču iegādes vietām, kā arī iespējamiem sodiem un rīcību kontrabandas mazināšanai.
Tā, piemēram, pētījums liecina, ka Latvijā turpina samazināties iedzīvotāju tolerance pret kontrabandas preču iegādi – šogad vairs tikai 27% iedzīvotāju uzskatīja, ka kontrabandas preču iegāde nav nekas nosodāms, kas ir par 3% mazāk nekā 2024. gadā, kad 30% iedzīvotāju norādīja, ka kontrabandas preču iegāde nav nosodāma. Savukārt, piemēram, 2013. gadā turpat puse – 46% iedzīvotāju – uzskatīja, ka pirkt kontrabandas preces nav nekas slikts un nosodāms.
Savukārt populārākā kontrabandas prece Latvijā joprojām ir cigaretes un citi tabakas un nikotīna izstrādājumi – 6% respondentu šā gada pētījumā norāda, ka paši ir pirkuši šos produktus, vēl 8% atzīst, ka viņu draugi vai paziņas to ir darījuši. Attiecīgi, kontrabandas degvielu ir pirkuši 2% respondentu (3% norāda, ka to ir darījuši viņu draugi vai paziņas), bet kontrabandas alkoholiskos dzērienus ir iegādājušies vien 1% aptaujāto (2% norāda, ka to ir darījuši viņu draugi vai paziņas).
Ar aktuālo situāciju cīņā ar akcīzes preču kontrabandu Latvijā iepazīstinās VID ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe, savukārt par izaicinājumiem muitas darbā esošajā ģeopolitiskajā situācijā ziņos Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes direktora vietniece Sandra Kārkliņa-Ādmine. Tāpat foruma ietvaros tiks apskatīti aktuālākie pētījumi par nelegālo cigarešu apriti un patēriņu Eiropā un Latvijā. Pēc prezentāciju sadaļas notiks diskusija “Priekšlikumi akcīzes preču nelegālā tirgus mazināšanai – vai esam gatavi jaunajiem izaicinājumiem?”.
Dalībnieki:
- Arnis Sauka, ēnu ekonomikas pētnieks, SSE Riga Ilgtspējīga biznesa centra vadītājs, SSE Riga profesors;
- Arnis Kaktiņš, pētījumu centra SKDS direktors;
- Baiba Šmite-Roķe, VID ģenerāldirektore;
- Sandra Kārkliņa-Ādmine, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes direktora vietniece;
- Guntars Grīnvalds, “Philip Morris Latvia” ārējo attiecību vadītājs;
- diskusiju sadaļā: Finanšu ministrijas, VID, akcizēto preču nozaru asociāciju pārstāvji.
Forumu organizē SSE Riga Ilgtspējīga biznesa centrs sadarbībā ar SKDS.