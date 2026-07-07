Novāc gurķus, tomātus, kabačus. Dārza darbu kalendārs no 7. līdz 14. jūlijam 0
Ielūkojamies Mēness kalendārā. Kādiem dārza darbiem laiks labvēlīgs – kad kopt, sēt un stādīt, bet kad dārzu labāk netraucēt?
7.– 8 .07. Lapu dienas. Laista augus un dod tiem papildmēslojumu. Apgriež skābenes un maurlokus. Cērp jaunus, skrajus dzīvžogus. Vāc ražu tikai tūlītējam patēriņam.
9.–10.07. (līdz pēcpusdienai). Augļu dienas. Lasa ogas. Novāc gurķus, tomātus, kabačus. Skābē, konservē, gatavo ievārījumus. Normē ražu ābelēm, bumbierēm, plūmēm. Veic kopšanas un veidošanas darbus tomātiem un vīnogulājiem.
10. (no pēcpusdienas)–12 .07. Sakņu dienas. Dod papildmēslojumu glabāšanai paredzētajiem sakņaugiem. Sēj melnos rutkus un rudens šķirņu redīsus. Novāc agros kartupeļus un citus sakņaugus, ja nepieciešams tos kādu laiku uzglabāt. Novāc ziemas ķiplokus un sīpolus, novērtējot to gatavību.
13 .07. Nelabvēlīga diena. Ravē un pļauj nezāles. Apstrādā augsni nezāļainos laukos. Sakārto inventāru un glabātavas.
14 .07. Ziedu diena. Stāda pastāvīgā vietā ziemcietes un krāšņumaugus no konteineriem. Dala un pārstāda īrisus. Sēj ātri augošus nektāraugus. Griež ziedus, ja nepieciešams tos ilgāk saglabāt svaigus. Vāc ārstniecības augus. Ievāc puķu un nektāraugu sēklas. Apgriež dzīvžogus un sapucē ziedošos augus, pļauj zālienu.