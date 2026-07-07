Jau šo sestdien Mežaparkā norisināsies koncerts “Manai Dzimtenei” 0
Jau šīs nedēļas nogalē, 11. jūlijā, Mežaparka Lielajā estrādē “Sidraba birzs” izskanēs vērienīgais kormūzikas koncerts “Manai Dzimtenei”, kas pulcēs vairāk nekā 200 korus no Latvijas un latviešu diasporas visā pasaulē, kuriem pievienosies arī 2500 iniciatīvas “Dziedam kopā” dalībnieki. Kopā ar izciliem Latvijas solistiem, diriģentiem un pavadošo orķestri koncerts Mežaparka Lielā estrāde pārtaps vienā lielā kopkorī, kur dziedāt līdzi būs aicināts ikviens klausītājs.
Koncerta programmā baudīsim Maestro Raimonda Paula skaistākās kora dziesmas un iemīļotās melodijas, kuras vieno vairākas paaudzes un kļuvušas par Latvijas kultūras vērtību. Kopā ar koriem un solistiem skanēs vairāk nekā 30 melodijas, tostarp “Mēmā dziesma”, “Mežrozīte”, “Pērļu zvejnieks”, “Manai dzimtenei”, “Kā senā dziesmā”, “Sanāciet, sadziediet”, “Dzel manī sauli”, “Viss nāk un aiziet tālumā” un daudzas citas. Tās ir dziesmas, kuras pazīst un mīl ikviens latvietis, tādēļ skatītāji būs aicināti ne tikai klausīties, bet kļūt par daļu no kopīgās dziedāšanas. Šī ideja caurvij visu koncertu – robeža starp skatuvi un skatītājiem izzudīs, bet Mežaparka estrāde kļūs par vienu lielu kopkori.
Koncertā piedalīsies virkne Latvijā iemīļotu un starptautiski atzītu mākslinieku. Uz skatuves kāps pasaulslavenais operdziedātājs Aleksandrs Antoņenko, Ieva Kerēvica, Jānis Stībelis, Andris Ērglis, Annija Putniņa, Uģis Roze, Rūta Dūduma, Annija Putniņa, Inga Šļubovska, Edgars Ošleja, Juris Jope, Asnate Rancāne, Mārtiņš Šmaukstelis, Beāte Megija Baranovska, Juris Hiršs, Karīna Tatārinova, Andris Bērziņš un citi.
Koncerta muzikālo skanējumu bagātinās “Mirage Jazz Orchestra” un stīgu grupa vijolnieka Raimonda Ozola vadībā, radot spilgtu, mūsdienīgu un emocionāli bagātu Raimonda Paula mūzikas skanējumu Mežaparka Lielajā estrādē.
Viens no koncerta emocionālākajiem brīžiem būs Aleksandra Antoņenko un Ievas Kerēvicas pirmais kopīgais duets, izpildot Raimonda Paula dziesmu “Atziedi, dvēsele”. Koncertā tā izskanēs kā divu balsu dialogs, kuru papildinās tūkstošiem dziedātāju lielais kopkoris.
Pie diriģenta pults stāsies gan Latvijā, gan pasaulē atzīti diriģenti. Gatavošanās laikā dalību koncertā apstiprinājuši starptautiski atzītie diriģenti Jānis Liepiņš un Ainārs Rubiķis, savukārt kopkora vadību nodrošinās arī pieredzējuši un jaunās paaudzes diriģenti, kuru kori piedalās koncertā. Gatavošanās koncertam vairākus mēnešus noritējusi koru kopmēģinājumos visā Latvijā.
Par vienu no spilgtākajiem koncerta stāstiem kļuvusi iniciatīva “Dziedam kopā”, kas deva iespēju koncerta kopkorim pievienoties arī individuālajiem dziedātājiem. Atsaucība pārsniedza visas sākotnējās prognozes – pusotra mēneša laikā iniciatīvai pieteicās 2500 dziedātāju no visas Latvijas, veidojot lielāko individuālo dziedātāju kopkori, kas koru mērogā ir līdzvērtīgs vairāk nekā 80 kolektīviem. Lielākajai daļai dalībnieku ir iepriekšēja koru pieredze, bet daudzi atzīst, ka šī iniciatīva viņos no jauna atmodinājusi vēlmi dziedāt un pēc koncerta pievienoties kādam korim. Individuālo dziedātāju kopkoris pēdējo nedēļu laikā aktīvi gatavojies koncertam mēģinājumos visā Latvijā.
Pēc koncerta oficiālās daļas svētki vēl nebeigsies. Vakara turpinājumā Mežaparka Lielajā estrādē notiks Sadziedāšanās nakts, kurā kopīgā dziesmā vienosies koristi, solisti, skatītāji un televīzijas šova “Koru kari” kori – Saulkrastu Pērļu koris, Liepājas Zelta koris, Limbažu Sarkanais koris, Saldus Zelta koris un Rēzeknes Oranžais koris. Repertuāru palīdzējuši izvēlēties paši klausītāji, balsojot par savām iemīļotākajām Raimonda Paula dziesmām, bet uz estrādes ekrāniem būs redzami visu dziesmu vārdi, lai dziedāt līdzi varētu ikviens. Interesentiem joprojām ir iespēja iegādāties arī atsevišķas biļetes uz Sadziedāšanās nakti.
Aicinām ikvienu kļūt par daļu no šī īpašā notikuma un kopā ar tūkstošiem dziedātāju piedzīvot vienotības sajūtu, ko iespējams radīt tikai kopīgā dziesmā Mežaparka Lielajā estrādē.
Biļetes uz koncertu “Manai Dzimtenei” un Sadziedāšanās nakti pieejamas “Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās un internetā bilesuparadize.lv.