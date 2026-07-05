Foto. pexels-gene-samit

Kas par lietu? Šis balkona augs gadu desmitiem bija standarts – tagad tas pēkšņi pazūd no aprites 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
Dārzs

Ģerānijas jeb pelargonijas daudzus gadus tika uzskatītas par vienu no iecienītākajiem balkonu un terašu augiem. Tās ir viegli kopjamas, ilgi zied un spēj izturēt gan karstumu, gan īslaicīgu sausumu. Tomēr pēdējos gados arvien vairāk pašvaldību, ainavu arhitektu un privāto dārzu īpašnieku no tām atsakās, dodot priekšroku augiem, kas sniedz lielāku labumu apkārtējai videi.

Kokteilis
Pētījumā atklātas sešas sieviešu ārējās īpašības, kuras visbiežāk piesaista vīriešu uzmanību 37
Veselam
Kardiologs nosaucis dzērienu, no kura vajadzētu atteikties ikvienam – tas var nopietni kaitēt sirdij
Dārzs
Dārzā burtiski ņudzēs ērces – no kāda populāra košumkrūma labāk atteikties?
Lasīt citas ziņas

Eksperti norāda, ka galvenais iemesls nav saistīts ar auga izskatu vai kopšanas sarežģītību. Problēma ir tā, ka ģerānijām ir ļoti maza ekoloģiskā vērtība.

Kāpēc ģerānijas nav draudzīgas kukaiņiem?

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. No kļūdām nemācāmies? Citās valstīs šīs preces izņem no tirdzniecības, bet Latvijā tirgo bērniem bīstamas mantas
VIDEO. “Man gandrīz katru dienu bija slikta dūša un vemšana!” Kad mamma izņem krūšu implantus, neviens nespēja noticēt, ko tajos atrada
Ukraina maina dinamiku kaujas laukā, paziņo Rite

Lai arī ģerāniju košie ziedi rada iespaidu par bagātīgu un dzīvīgu ziedēšanu, daudzas mūsdienās audzētās šķirnes gandrīz neveido nektāru un ziedputekšņus. Tas nozīmē, ka bites, kamenes, tauriņi un citi apputeksnētāji no šiem augiem praktiski negūst nekādu labumu, skaidrots portālā chip.de.

Vides eksperti norāda, ka kukaiņu populācijas daudzviet Eiropā turpina samazināties, tādēļ arvien svarīgāk kļūst stādīt augus, kas tiem nodrošina barību. Savukārt ģerānijas šajā ziņā tiek uzskatītas par vienu no vismazāk vērtīgajiem dekoratīvajiem augiem.

Turklāt raksturīgā ģerāniju smarža daļu kukaiņu pat atbaida. Rezultātā balkoni un puķu dobes, kas pilnībā piepildītas ar šiem augiem, cilvēkiem izskatās krāšņi, taču apputeksnētājiem tās ir gandrīz “tukšas teritorijas”.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Dārzs
Begonijas, šādi palutinātas, ziedēs koši mēnešiem ilgi! Kopšanas noslēpumi
Dārzs
atbrīvoties no laputīm uz augiem – lēts līdzeklis tepat no aptiekas
Dārzs
Skaidrojam reizi par visām – vai kafijas biezumi uzlabo augsni? Ekspertiem atbilde ir viena
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.