Kas par lietu? Šis balkona augs gadu desmitiem bija standarts – tagad tas pēkšņi pazūd no aprites 0
Ģerānijas jeb pelargonijas daudzus gadus tika uzskatītas par vienu no iecienītākajiem balkonu un terašu augiem. Tās ir viegli kopjamas, ilgi zied un spēj izturēt gan karstumu, gan īslaicīgu sausumu. Tomēr pēdējos gados arvien vairāk pašvaldību, ainavu arhitektu un privāto dārzu īpašnieku no tām atsakās, dodot priekšroku augiem, kas sniedz lielāku labumu apkārtējai videi.
Eksperti norāda, ka galvenais iemesls nav saistīts ar auga izskatu vai kopšanas sarežģītību. Problēma ir tā, ka ģerānijām ir ļoti maza ekoloģiskā vērtība.
Kāpēc ģerānijas nav draudzīgas kukaiņiem?
Lai arī ģerāniju košie ziedi rada iespaidu par bagātīgu un dzīvīgu ziedēšanu, daudzas mūsdienās audzētās šķirnes gandrīz neveido nektāru un ziedputekšņus. Tas nozīmē, ka bites, kamenes, tauriņi un citi apputeksnētāji no šiem augiem praktiski negūst nekādu labumu, skaidrots portālā chip.de.
Vides eksperti norāda, ka kukaiņu populācijas daudzviet Eiropā turpina samazināties, tādēļ arvien svarīgāk kļūst stādīt augus, kas tiem nodrošina barību. Savukārt ģerānijas šajā ziņā tiek uzskatītas par vienu no vismazāk vērtīgajiem dekoratīvajiem augiem.
Turklāt raksturīgā ģerāniju smarža daļu kukaiņu pat atbaida. Rezultātā balkoni un puķu dobes, kas pilnībā piepildītas ar šiem augiem, cilvēkiem izskatās krāšņi, taču apputeksnētājiem tās ir gandrīz “tukšas teritorijas”.