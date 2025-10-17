Foto: Ivars Soikāns/LETA

Nu būs traki: sinoptiķi atklāj, kāds laiks gaidāms nedēļas nogalē 0

LETA
8:31, 17. oktobris 2025
Šīs nedēļas nogalē un nākamās nedēļas sākumā Latvijā būs daudz saules, nakts un rīta stundās lielā valsts daļā gaidāms sals, prognozē sinoptiķi.

Sestdien būs neliels un mainīgs mākoņu daudzums, dažviet Kurzemē un Baltkrievijas pierobežā gaidāmi nokrišņi. Naktī pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra pazemināsies līdz -2..+4 grādiem, dienā vējš mēreni pūtīs no ziemeļiem, ziemeļaustrumiem un gaiss iesils līdz +5..+10 grādiem.

Svētdien, pirmdien un otrdien gaidāms pārsvarā sauss un saulains laiks, ar lēnu vēju. Gaisa temperatūra naktīs valsts lielākajā daļā noslīdēs zem nulles, vietām sasniedzot -5 grādus. Pēcpusdienās nekļūs siltāks par +6..+10 grādiem.

Naktīs un no rītiem atsevišķi autoceļu posmi var apledot, lielākais apledojuma risks būs uz tiltiem, pārvadiem un ceļiem ūdenstilpju tuvumā.

Sākot ar nākamās nedēļas vidu, palaikam iespējams lietus, debesis lielākoties būs apmākušās. Nakts un rīta stundas kļūs ievērojami siltākas, dažkārt gaisa temperatūra nenoslīdēs zem +5..+10 grādiem. Maksimālā temperatūra siltākajās dienās var sasniegt +9..+14 grādus.

