Uz Saules notikuši divi uzliesmojumi. Zemei tuvojas magnētiskā vētra 0

LETA
18:45, 14. oktobris 2025
Ziņas Dabā

Saules aktivitāte pēdējās dienās ir pieaugusi, un Lielbritānijas Ģeoloģijas dienests (British Geological Survey) ziņo par diviem uzliesmojumiem, kas var izraisīt magnētisko vētru uz Zemes.

13. oktobrī uz Saules reģistrēti divi M klases uzliesmojumi – vidēja stipruma notikumi, kas var būt saistīti ar turpmākām CME. Zinātnieki pašlaik analizē datus, lai apstiprinātu, vai šie uzliesmojumi izraisījuši plazmas izplūdi.

Tuvākajās dienās, iespējams, jau 14. oktobrī, gaidāma vāja magnētiskā vētra.

