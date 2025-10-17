Foto: Pexels

Piektdienas laika ziņas iepriecina: cik silta būs šī diena? 0

LETA
7:01, 17. oktobris 2025
Ziņas Dabā

Piektdien Latvijā mākoņu kļūs mazāk un daudzviet spīdēs saule, prognozē sinoptiķi.

Reklāma
Reklāma
“Latvijai tuvojas…” Alvis Hermanis izsaka mīklainu paziņojumu, radot satraukumu sabiedrībā
Kokteilis
Šīs četras zodiaka zīmes atgūstas no grūtajiem laikiem: tās drīz tiks vaļā no savas “melnās svītras”
RAKSTA REDAKTORS
“Pašvaldības uzņēmumā vadītājs visus terorizē, darbinieki bēg, es dzeru nervu zāles!” Karīna izmisumā; darba inspekcija iesaka rīkoties
Lasīt citas ziņas

Vietām īslaicīgi līs, no gubu mākoņiem lokāli iespējama arī krusa. Saglabāsies lēns vējš un bezvējš.

Gaisa temperatūra pēcpusdienā būs +6..+11 grādi.

CITI ŠOBRĪD LASA
Krimināls
Tagad jau pat autobusā Rīgā nav droši: notiesā ārvalstu pilsoni, kurš pavedinājis mazas meitenes
Plāno iegādāties lietotu auto? 13 automašīnas, kuras var iegādāties pat ar lielu nobraukumu
“Pases pazudušas, iestrēguši Arābu Emirātos, būs jāmaksā 6000 eiro,” Didrihsone atklāj, ka nezina, kā tiks uz Latviju

Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, iespējams īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam vējam, gaiss iesils līdz +10 grādiem.

Laikapstākļus nosaka zema spiediena ieplaka. Atmosfēras spiediens 1011-1014 hektopaskāli jūras līmenī.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Laikapstākļus nosaka ciklons, kas saistīts ar Arktiku. Laika prognoze ceturtdienai
Rudens liks par sevi manīt, bet arī vasaras iezīmes vēl tepat: laika prognoze turpmākajai nedēļai
Uz Saules notikuši divi uzliesmojumi. Zemei tuvojas magnētiskā vētra
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.