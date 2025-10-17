Piektdienas laika ziņas iepriecina: cik silta būs šī diena? 0
Piektdien Latvijā mākoņu kļūs mazāk un daudzviet spīdēs saule, prognozē sinoptiķi.
Vietām īslaicīgi līs, no gubu mākoņiem lokāli iespējama arī krusa. Saglabāsies lēns vējš un bezvējš.
Gaisa temperatūra pēcpusdienā būs +6..+11 grādi.
Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, iespējams īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam vējam, gaiss iesils līdz +10 grādiem.
Laikapstākļus nosaka zema spiediena ieplaka. Atmosfēras spiediens 1011-1014 hektopaskāli jūras līmenī.