Foto: Shutterstock

Nu kāpēc es tā pateicu?! 13 katastrofālas sieviešu frāzes Ieteikt 23







Autors: Annika Niedrīte, AS “Latvijas Mediji”

Viens no ģimenes psihologa darba aspektiem ir “tulkošana no sievietes leksikas uz vīrieša, un otrādi”. Par šo varētu tikai pasmieties, ja vien nebūtu zināms, ka liela daļa ģimenes konfliktu un laulības šķiršanu saistīti ar komunikācijas un savstarpējas izpratnes problēmu ne tikai starp konkrētiem vīriešiem un sievietēm, bet arī starp dzimumiem kopumā.

Ģimenes psihologs Andrejs Zberovskis regulāri iesaistās tādu ģimeņu samierināšanā, kurās par vienu no lūzuma punktiem attiecībās kļuva daži sievietēm tipiski paziņojumi. Savā pieredzē viņš dalās portālā Psy-practice.com.

13 katastrofālas sieviešu frāzes, pēc kurām attiecības ar vīru nekad nebūs tādas kā pirms tam:

1. Es tevi jau sen negribu kā vīrieti! Un vispār, man nekad ar tevi gultā nav bijis labi!

Visus savus orgasmus tēloju, lai iepriecinātu tevi! Bet tagad man apnika to darīt!

Zini: pirms tevis man bija vīrieši, ar kuriem sekss bija daudz interesantāks!

2. Eh, velti izgāju pie tevis par sievu! Vajadzēja piekrist precēties ar to, kurš bija pirms tevis (vai paralēli tev). Biju muļķe, kļūstot par tavu sievu! Tagad visu dzīvi jāmokās…

3. Liec mani mierā ar savu seksu! Cik reizes man jāsaka, ka man tik daudz nevajag! Esi liels zēns, beidz bez manis! Atrodi sev kādu citu, kaut vai internetā iepazīsties un atrisini savas intīmās problēmas, man gar tām nav daļas!

4. Nepieskaries man! Neapskauj, nelien salabt un bučoties! Tu man esi pretīgs! Tu esi šmurgulis, nevis vīrietis, lupata! Tu neesi manis vērts!

5. Tu man esi apnicis! Ej tu galīgi…! Es pieņēmu galīgo lēmumu: noteikti šķiršos! Viss, nākamajā nedēļā iesniegšu laulības šķiršanu! Tā kā zini!

6. Viss, pietiek! Ja tev kaut kas nepatīk – ej prom! Savāc savas mantas un tinies, kur acis rāda! Pie mammas vai uz vasarnīcu, tava izvēle. Atbrīvo mani no savas klātbūtnes!

7. Man apnicis uz tevi skatīties! Labāk vismaz pāris mēnešus padzīvojam atsevišķi un padomājam par mūsu attiecībām. Ja bez tevis jutīšos slikti, es piezvanīšu un aicināšu atpakaļ. Ja bez tevis būs mierīgāk, iesniegsim laulības šķiršanu.

8. Cik reizes tev jāsaka: šis ir mans dzīvoklis! Tu kāds atnāci, tāds aiziesi! Vēlies uzstādīt savus noteikumus – vispirms nopērc sev mājvietu! Kamēr esi šeit, aizver muti!

9. Tu esi tāds pats muļķis kā tavi vecāki! Es piezvanīšu viņiem, lai savāc tevi atpakaļ uz to pašu alu, no kuras esi nācis.

10. Man žēl, ka dzemdēju bērnus no tevis! Par ko gan es domāju? Tādus sliktus gēnus nodevu saviem bērniem! Tagad viņi cieš un es ciešu! Nekad vairs tev nedzemdēšu, saprati? Un bērnus atņemšu uz visiem laikiem!

11. Vai esi aizmirsis, kas tu biji pirms manis? Es tev atgādināšu! Tu biji Nulle un tavs vārds bija Nekas! Ja nebūtu manis, tu joprojām… (te iespējami varianti, ko piesaukt)! Es tevi savācu, nomazgāju, bet tu… nepateicīgais radījums! Atdod man visu, ko esmu tev devusi un šķiramies!

12. Tu esi vārgulis! Tu pat iesist man nevari, jo neesi īsts vecis!

13. Tu esi tāds neveiksminieks, ka neviena normāla sieviete uz tevis neuzķersies!

Tu šajā pasaulē nevienam, izņemot mani, neesi vajadzīgs!

Tikai es tādus mēslus savācu. Es būtu ļoti pārsteigta, ja kāda sieviete tevi uztvers nopietni! Jūtu viņai līdzi jau iepriekš.

Šajos apgalvojumos, kas manā klasifikācijā iederas blokā ar nosaukumu “Nu kāpēc es tā pateicu? Kas mani aiz mēles raustīja?!”, pārsteidz trīs lietas:

– Pašas sievietes tajos nesaskata “neko tik briesmīgu” un nepiešķir nekādu fatālu nozīmi.

– Tos pateikušas, sievietes pēc tam mierīgi samierinās un tic, ka iespējams un nepieciešams visu tāpat vien turpināt ar to pašu vīrieti, kam tas viss bija jānoklausās. Viņas ir ļoti pārsteigtas, ka viņu vīrietis to visu uztvēris nopietni.

– Ar lielām grūtībām nomierinājušas satraukto vīrieti vai pat pierunājušas viņu atgriezties, sievietes reti izdara pareizos secinājumus un pēc kāda laika atkal izmanto kaut ko no nosauktā saraksta. Dažreiz pēdējo reizi, jo dvēselē ievainotais vīrs vairs neatgriežas pie ģimenes ar tādu sievu.

Varu iztēloties, ka pat tagad, lasot šīs rindas, dažas no lasītājām var pārsteigti paraustīt plecus un teikt: “Nu un kas tur tāds?! Sievietei bija sakrājies, tad nu pateica visu, kas uz sirds. Nav pat vērts par to runāt! Maz ko sieviete var pateikt! Aizmirsti un dzīvo tālāk!”

Es kā psihologs atbildīgi pasludinu: “Sieviešu loģika: “Es stingri pasūtīju viņu trīs mājas tālāk ar vienīgo mērķi – lai viņš tūlīt pat mani cieši apskautu, noskūpstītu un turpmāk pievērtu man vairāk uzmanības!” slikti darbojas pie vīriešiem, kuriem saglabājusies kaut kripatiņa pašcieņas.

Lieta tāda, ka vīriešu kopienā pastāv pieņēmums, ka skaļi izteikti novērtējumi atspoguļo cilvēka patieso attieksmi pret kaut ko vai kādu.

Ja sieva pasaka vīram, ka negrib viņu kā vīrieti, ka neciena viņu kā cilvēku un vēlas, lai viņš iet prom vai atrod sev kādu citu, tad lielākā daļa vīriešu pilnīgi naivi tā arī sapratīs! Pēc vīriešu loģikas viņam ir pienākums nekavējoties reaģēt uz šiem paziņojumiem! Tas ir, vairs nepieskarties sievai; negulēt ar viņu vienā gultā; iet prom no dzīvokļa; reģistrēties iepazīšanās vietnē; uzsākt jaunas attiecības un iesniegt laulības šķiršanu.

Vīrietim parasti ir nesaprotamas sieviešu cerības, ka, atbildot uz sev adresētiem apvainojumiem, viņam vajadzētu apskaut sievu, steidzami nopirkt viņai ziedus un organizēt neaizmirstamu nakti. Savukārt sieva brīnās, kāpēc pēc viņas iznīcinošās tirādes ģimenes attiecības ir pilnīgi paralizētas: patiesībā tām vajadzētu kļūt ievērojami siltākām!

Vissvarīgākais – pēc vairākām šādām situācijām vīrieši sāk uzskatīt sievas par “neparedzamām trakām skandālistēm”, vairs neredz perspektīvu saglabāt attiecības un slepeni sagatavo “rezerves lidlauku” – iegādājas citu dzīvokli vai sameklē citu sievieti. Viņi pat nenojauš, ka sieva tikmēr kopējā nākotnē neredz nekādas problēmas un paliek laimīgā neziņā par to, ka vīrs tika aizvainots, noslēdzās sevī un gatavojas laulības šķiršanai.

Sievietēm var ieteikt vienu – ja jūs patiešām izjūtat pret vīru visas tās negatīvās emocijas, kas iepriekš aprakstītas, pareizākais būtu savlaicīgi un enerģiski šķirties. Un jābūt konsekventām savos izteikumos. Teici: “Neaiztiec mani”, tad arī pati neuzmācies ar skūpstiem. Teici: “ej prom vai šķiramies!”, tad neņem atpakaļ un šķirieties utt.

Taču, ja vīrs nav nemaz tik slikts, un patiesībā tu neplāno šķirties, ievēro septiņus vienkāršus nosacījumus:

Septiņi noteikumi kā sievietēm izturēties pret vīrieša pašapziņu:

1. Ņem vērā, ka vīrieši visu saprot burtiski, it īpaši konfliktu laikā.

2. Vienmēr jādomā par to, kāda nozīme var būt ielikta tavos vārdos un kā tos var interpretēt vīrs, viņa radinieki un draugi.

3. Saki vīram tikai to, ko patiešām vēlies!

4. Zini, ka vīrieša pašapziņas aizskaršana automātiski noved pie intīmo attiecību izbeigšanās un līdzekļu uzkrāšanas, lai aizietu no ģimenes.

5. Ja tu sāpīgi ievainoji vīrieša pašcieņu, proti nekavējoties atvainoties.

6. Ja tava atvainošanās ir pieņemta, vairs nepieļauj šādu situāciju atkārtošanos.

7. Ja regulāri apvainosi savu vīrieti, neesi pārsteigta, ja kādu dienu viņš aizies pie citas sievietes uz neatgriešanos.

Domāju, ka sievietes, kuras nav sev un savai sievietes laimei ienaidnieces, manī ieklausīsies. Savukārt vīriešiem iesaku: pirmkārt, parādiet šo rakstu savai sievai (ja viņa uzvedas kā aprakstīts); otrkārt, ģimenē uzvedieties cienīgi, lai sievai nav iemesla negatīvi izteikties.