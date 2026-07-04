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“Nu, kur vēl tiešāk un skaidrāk pateikt – mēs nemaksājam nodokļus!” Situācija restorānā izbrīna vietējos atpūtniekus 0

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LA.LV
18:04, 4. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

“Kartes terminālis jau pāris dienas nestrādā, var norēķināties tikai skaidrā naudā.” Tieši ar šādu situāciju nesen saskārās kāds rīdzinieks, kurš platformā “Threads” dalījās pieredzē par Vecrīgas kafejnīcas apmeklējumu.

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“Grasījāmies maksāt rēķinu, bet paziņo, ka maksāt var tikai skaidrā naudā. Nu, kur vēl tiešāk pateikt – mēs nemaksājam nodokļus.” Viņš stāsta, ka sākotnēji saņēmis tikai ar roku rakstītu lapiņu, nevis fiskālo čeku. Tikai pēc atkārtota pieprasījuma un došanās pie kases čeks ticis izsniegts.

“Es divreiz prasīju kases čeku. Atnesa atpakaļ to pašu lapiņu. Gāju pats pie kases, un tikai tad tiku pie čeka.”

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Diskusijā citi lietotāji norādīja, ka šāda prakse konkrētajā vietā esot novērota jau gadiem. “Viņi gadiem jau strādā pa melno.” Savukārt cits komentētājs rakstīja: “Tā vieta ir tūristu slaucamā.”

Kāpēc čeks ir svarīgs?

Fiskālais čeks nav tikai papīra gabals. Tas apliecina, ka darījums reģistrēts kases sistēmā un par to tiek nomaksāti nodokļi. Ja čeks netiek izsniegts, pastāv risks, ka ieņēmumi netiek uzrādīti, un valsts budžets nesaņem tam pienākošos nodokļus.

Tieši ēdināšanas nozare jau gadiem tiek uzskatīta par vienu no tām, kur ēnu ekonomikas risks ir augsts, jo skaidras naudas norēķinus ir vieglāk neuzrādīt.

Saskaņā ar jaunākajiem pētījumiem ēnu ekonomika Latvijā joprojām veido aptuveni 22-23% no iekšzemes kopprodukta, un katrs neuzrādīts darījums šo problēmu tikai palielina.

Jāuzsver, ka norēķini tikai skaidrā naudā paši par sevi nav pārkāpums, ja uzņēmums katru pirkumu reģistrē kasē un klientam izsniedz fiskālo čeku. Taču, ja čeks tiek izsniegts tikai pēc uzstājīga pieprasījuma vai netiek izsniegts vispār, rodas pamatoti jautājumi par uzņēmuma godprātību.

Lūk, ieskats komentāros par šo tēmu no vietnes Threads.

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