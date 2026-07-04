“Tā vietā, lai sūdzētos internetā, sacepiet bērniem pankūkas!” Pircēja skarbi pasaka, ko domā par mūžīgajām sūdzambībelēm 0
Sociālajos medijos regulāri uzvirmo stāsti par nepatīkamu pieredzi veikalos – neatbilstošām cenām, veciem vai bojātiem pārtikas produktiem un neapmierinošu apkalpošanu. Mūsdienās ir pierasts savu “sāpi izlikt” publiskajā vidē. Tomēr mūsu lasītāja uz šiem pārpratumiem skatās no cita skatupunkta.
Lūk, lasītājas teiktais: “Pēdējā laikā arvien biežāk redzam rakstus, kuros cilvēki raksta par nepatīkamiem gadījumiem tirdzniecības vietās, galvenokārt lielveikalos. Ir daudz dažādu publisku sūdzību. Tāda sajūta, ka cilvēki ir aizmirsuši, ka lielākā daļa situāciju par neatbilstošu cenu, tukšu rotaļlietu kastīti vai kāda darbinieka attieksmi ir risināma uz vietas, bez paaugstinātiem toņiem un bez klaigāšanas internetā.
Es regulāri iepērkos lielveikalos, kur acīmredzami darbinieki ir ļoti noslogoti. Ir gadījusies arī pa kādai kļūmītei, bet vienmēr viss tiek atrisināts mirklī, kad jūs pieklājīgi pienākat ar smaidu un sakāt: “Piedodiet, bet mums te ir gadījusies tāda problēma.”
Tāpat par sūdzēšanos vai sūdzībām par darbiniekiem – tas, kādos toņos reizēm, pēc pašas dzirdētā, pircēji vēršas pie darbiniekiem, ir vienkārši necienīgi. Ja mēs sāksim ar uzbrukumu un augstprātīgu toni, tad ko varam pretī gaidīt?
Nāciet ar smaidu, ar labestību, un to pašu saņemsiet pretī. Mēs ne ar ko neesam ne sliktāki, ne labāki – mēs visi esam līdzvērtīgi, tikai cilvēki.
Tā vietā, lai internetā sūdzētos, sacepiet bērniem gardas pankūkas vai uztaisiet mīļotajam viņa mīļāko zupu – gan laiks būs pavadīts jēgpilni, gan visi būs laimīgi.”
Par vienu no visbiežāk apspriestajām problēmām veikalos – veciem vai bojātiem augļiem un dārzeņiem – LA.LV jau rakstījām iepriekš. Pārtikas un veterinārā dienesta komentāru par šo tēmu sniedza Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vecākā eksperte Monta Vaice. Viņa skaidroja: “Saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likumu, par pārtikas kvalitāti un nekaitīgumu, kā arī par izplatāmās pārtikas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām un uzņēmuma deklarētajām prasībām, ir atbildīgs pārtikas apritē iesaistītais uzņēmums. Tirdzniecības vietā par produktu atbilstību prasībām ir atbildīgs tirgotājs.
Atļauta ir tikai kvalitātes un obligātajām nekaitīguma prasībām atbilstošas pārtikas aprite. Augļiem un dārzeņiem ir atsevišķi noteiktas kvalitātes prasības, kas pieļauj arī dažas atkāpes, produktu specifikas dēļ.
Tirdzniecības standarti, tostarp kvalitātes prasības, augļiem un dārzeņiem, ir noteikti Eiropas Savienības normatīvajos aktos. Bioloģiskās attīstības un ātrās bojāšanās dēļ, saskaņā ar vispārīgo standartu, katrā augļu un dārzeņu partijā ir pieļaujami 10 % (pēc skaita vai masas) produktu, kas neatbilst kvalitātes prasību minimumam, taču ne vairāk kā 2 % no kopējā produktu daudzuma drīkst būt bojāti.
Visādi citādi augļiem un dārzeņiem ir jābūt veseliem, nebojātiem, nav pieļaujami produkti, ko skārusi puve vai kondīcijas pasliktinājums, kura dēļ tie kļūst nederīgi patēriņam.
Tiem jābūt tīriem, bez jebkādiem redzamiem svešķermeņiem, bez kaitēkļiem, bez kaitēkļu izraisītiem mīkstuma bojājumiem, bez lieka virsas mitruma, un bez neraksturīgas smaržas un/vai garšas.
Tirgotāja pienākums ir regulāri pārliecināties par tirdzniecības vietā izvietoto augļu un dārzeņu atbilstību prasībām, neatbilstošos produktus izņemot no tirdzniecības.” Vaice arī aicināja patērētājus būt vērīgiem, pirms produkta iegādes pārliecinoties par preces kvalitāti. Tāpat viņa pauž, ka šādos gadījumos pirmkārt var vērsties pie tirgotāja. Otrkārt – pie PVD, norādot pēc iespējas sīkāku, precīzāku informāciju.
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