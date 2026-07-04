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Vakarā labāk neķeries ne pie logu mazgāšanas, ne mēbeļu stumdīšanas: speciālisti nosauc vēl piecus darbus, ko labāk atlikt uz rītdienu 0

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Mājas Sadzīve

Daudzi mājas darbus atstāj uz vakaru, kad darba diena ir galā un beidzot atliek laiks sakārtot māju. Tomēr ne visi darbi ir piemēroti dienas noslēgumam. Speciālisti norāda, ka daļa no tiem var ne tikai prasīt vairāk spēka un uzmanības, bet arī ietekmēt miega kvalitāti, pašsajūtu un pat palielināt traumu risku.

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Tīrīšana ar spēcīgiem ķīmiskajiem līdzekļiem

Vannas istabas, tualetes vai virtuves virsmu uzkopšanai paredzētie līdzekļi bieži vien satur vielas, kuru izgarojumi var kairināt elpceļus un acis. Dažiem cilvēkiem tie izraisa galvassāpes, klepu vai pat alerģiskas reakcijas.

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Vakara stundās telpas parasti tiek vēdinātas retāk, tāpēc ķīmisko vielu koncentrācija gaisā var saglabāties ilgāk. Tāpēc rūpīgāku uzkopšanu ieteicams ieplānot dienas laikā.

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