Kāpēc vēders sāk augt līdz ar vecumu: zinātnieki beidzot atraduši atbildi 0
Starptautiska pētnieku grupa atklājusi mehānismu, kas varētu izskaidrot, kāpēc cilvēkiem ar vecumu biežāk uzkrājas tauki tieši vēdera rajonā. Pētījuma rezultāti publicēti prestižajā zinātniskajā žurnālā “Science”.
Zinātnieki no “City of Hope” medicīnas centra un Kalifornijas Universitātes Losandželosā pētīja baltos taukaudus un tā sauktās adipocītu prekursoru šūnas – šūnas, kas var pārvērsties par nobriedušām tauku šūnām.
Pētnieki veica eksperimentu ar pelēm, transplantējot tauku prekursoru šūnas no jaunām un vecākām pelēm jaunākiem dzīvniekiem.
Rezultāti bija pārsteidzoši: vecāku peļu šūnas veidoja ievērojami vairāk jaunu tauku šūnu, savukārt jaunāku dzīvnieku šūnas saglabājās salīdzinoši mazaktīvas pat tad, kad tās tika ievietotas vecāku peļu organismā.
Tas liecina, ka novecošanas procesā mainās pašas šūnas – tās kļūst “gatavākas” uzkrāt taukus.
Lai saprastu, kā tas notiek, zinātnieki analizēja gēnu aktivitāti atsevišķās šūnās. Viņi atklāja iepriekš nezināmu šūnu tipu, ko nosauca par CP-A.
Ar vecumu daļa cilmes šūnu pārvēršas tieši par CP-A šūnām, kurām ir īpaši izteikta spēja veidot jaunas tauku šūnas.
Pētījums arī parādīja, ka svarīga loma šajā procesā ir receptoram LIFR, kas iesaistīts starpšūnu signalizācijā.
Pēdējā pētījuma posmā zinātnieki analizēja dažāda vecuma cilvēku taukaudu paraugus. Izrādījās, ka pusmūža cilvēkiem CP-A līdzīgo šūnu ir ievērojami vairāk nekā jaunākiem cilvēkiem, un arī tās aktīvi veido jaunas tauku šūnas.
Ko tas varētu nozīmēt nākotnē?
Pēc pētījuma autoru domām, šis atklājums nākotnē varētu palīdzēt izstrādāt jaunas metodes cīņai ar vecuma izraisītu vēdera aptaukošanos.
Ja zinātniekiem izdosies samazināt CP-A šūnu aktivitāti vai ietekmēt to darbību taukaudos, tas varētu kļūt par pamatu jaunām profilakses un ārstēšanas iespējām.
Pētnieki atgādina, ka liekais tauku daudzums ap vidukli ir saistīts ar paaugstinātu 2. tipa diabēta, sirds un asinsvadu slimību un vielmaiņas traucējumu risku.
Tāpēc izpratne par to, kāpēc ar vecumu mainās tauku uzkrāšanās mehānismi, var būt būtiska gan profilaksei, gan jaunu ārstēšanas metožu izstrādei.