“Nurmuiža” – Kurzemes lepnums un izcils galamērķis visa gada garumā 0
Kurzemes sirdī, ainaviskā vietā netālu no Talsiem, atrodas “Nurmuiža” – lielākais un senākais muižas komplekss Latvijā, kas kļuvis par vienu no TOP galamērķiem Kurzemē. Šī vieta apvieno bagātu vēsturi, augstvērtīgu arhitektūru un mūsdienīgu viesmīlību, piedāvājot pieredzi, kas ir gan izzinoša, gan baudāma.
Neskaitāmi ceļotāji un dzīves baudītāji te ierodas paviesoties, lai baudītu izsmalcinātas maltītes, “pinterestīgu” skatu, SPA, ērtu un skaistu viesnīcu, kā arī saimnieku rūpes.
Vēsture, kas atdzimusi 21. gadsimtā
Nurmuižas pils vēsture aizsākas jau 16. gadsimtā, un gadsimtu gaitā tā bijusi nozīmīgs Kurzemes muižniecības centrs. Mūsdienās komplekss izceļas ar 30 vēsturiskām ēkām, no kurām 7 ir valsts nozīmes kultūras pieminekļi, kas koncentrēti vienuviet – tas ir unikāls fakts Latvijas mērogā.
Īpašu cieņu raisa tas, ka vairāk nekā 20 gadu ilgā restaurācija veikta tikai ar privātajiem līdzekļiem, rūpīgi saglabājot autentiskumu un vienlaikus pielāgojot muižu mūsdienu vajadzībām. Rezultāts ir izcils piemērs tam, kā kultūras mantojums var dzīvot, attīstīties un būt pieejams sabiedrībai.
Viesmīlība, kas pārsniedz gaidīto
Nurmuiža nav tikai apskates objekts – tā ir daudzfunkcionāls atpūtas un pasākumu komplekss:
– viesnīca ar elegantiem numuriem vēsturiskā noskaņā;
– restorāns, kur vietējās izejvielas iegūst izsmalcinātu garšu;
– SPA zona mierpilnai atpūtai;
– semināru un konferenču ēka biznesa pasākumiem;
– jogas zāle retrītiem un labsajūtas nodarbībām;
– vairākas svinību vietas kāzām, jubilejām un korporatīviem pasākumiem.
Aktīvās atpūtas cienītājiem pieejamas izjādes ar zirgiem, pastaigas muižas parkā, kā arī ekskursijas gida pavadībā, kas ļauj dziļāk iepazīt vietas vēsturi. Kompleksā darbojas arī muzejs, kas stāsta par “Nurmuižas” attīstību un tās nozīmi Latvijas kultūras telpā.
Galamērķis visos gadalaikos – arī ziemā
“Nurmuiža” ir pievilcīga visa gada garumā. Ziemas sezonā aktuāli ir īpašie piedāvājumi – romantiskām brīvdienām, SPA atpūtai, svētku svinēšanai vai mierpilnai atelpas pauzei no ikdienas. Aktuālo piedāvājumu klāstu iespējams ērti apskatīt muižas oficiālajā mājaslapā.
Kāpēc izvēlēties Nurmuižu?
Iemeslu ir tiešām daudz, bet daži no tiem: šis ir lielākais un senākais muižas komplekss Latvijā, te ir autentiski restaurēts kultūras mantojums, pieejams plašs pakalpojumu klāsts – no atpūtas līdz biznesam, tā ir augsta pievienotā vērtība Latvijas tūrismam un galu galā – “Nurmuiža” ir vairāk nekā ceļojuma galamērķis – tā ir pieredze, kur vēsture, daba un mūsdienu komforts saplūst vienotā stāstā.