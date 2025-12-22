NVO inkubatoru absolvē pirmās 52 organizācijas: atziņas, secinājumi un nākotnes vīzija 0
Rasa Lazdiņa, Sabiedrības integrācijas fonda NVO Inkubatora projekta vadītāja
Latvijas pilsoniskās sabiedrības spēks, īpaši reģionos, izriet no cilvēku spējas ne tikai pamanīt savas kopienas vajadzības, bet arī aktīvi rīkoties, lai tās risinātu. Taču noturīgu pārmaiņu radīšanai un organizāciju ilgtermiņa darbībai nereti ar entuziasmu un iecerēm vien nepietiek – vajadzīgas daudzveidīgas zināšanas un prasmes, kā arī profesionāļu atbalsts un padoms, kas palīdz idejām kļūt par konkrētiem risinājumiem. Šīs vajadzības dēļ Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) izveidoja NVO inkubatoru jeb attīstības platformu, kas sniedz praktisku un vajadzībās balstītu atbalstu tām pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas vēlas augt un kļūt profesionālākas.
Pusgada laikā NVO inkubators kļuvis par nozīmīgu attīstības platformu vairāk nekā 100 organizācijām visā Latvijā
Pirmajā NVO inkubatora ciklā piedalījās 52 organizācijas, bet otrajā ciklā, kas sācies nupat – konkursa kārtībā uzņemtas 58 organizācijas. Atskatoties uz inkubatorā pieredzēto, dalībnieki īpaši augstu novērtēja iespēju saņemt individuālas mentoru konsultācijas par organizācijas vadību, finanšu piesaisti un pārvaldību, komunikāciju, pilsoniskā dialoga veidošanu un stratēģisko attīstību. Taču vēl nozīmīgāks ir ieguvums, ko nevar izmērīt skaitļos – pārliecība, ka viņu darbs ir profesionāls, nepieciešams un spēj radīt ilgstošu ietekmi gan kopienā, gan plašākā reģionā.
Inkubatora pirmā posma rezultāti un dalībnieku atsauksmes skaidri apliecina, cik nozīmīga šāda attīstības platforma ir Latvijas pilsoniskajai sabiedrībai. Un, jo īpaši vērtīgs šāds atbalsts ir nesen dibinātām organizācijām, kas darbojas attālākos Latvijas reģionos, kur vienai personai bieži jāuzņemas projektu vadītāja, komunikatora, finanšu speciālista un citas lomas un kur liela daļa darba joprojām balstās uz labu gribu un brīvprātīgu iniciatīvu.
Finansiāli spēcīgākas, profesionālākas un pārliecinātākas organizācijas reģionos
Pirmā cikla laikā redzējām un joprojām redzam vairākus piemērus, kas spilgti ilustrē inkubatora ietekmi. Biedrība “Krustpils senioru skola” Zemgalē iesaista savas kopienas seniorus aktivitātēs, kas veicina pilsonisko līdzdalību un stiprina kopienu – tiek rīkoti koncerti, ekskursijas un dažādas kopā sanākšanas. Biedrība “Kaļķupes” Kurzemē kļuvusi par pārliecinošu pašvaldības partneri savas apkaimes attīstībā, rīkojot pasākumus un veidojot aktivitātes, kas pulcē un iesaista vietējos iedzīvotājus. Latgalē biedrība “Nerium” inkubatora laikā stiprinājusi savu finanšu kapacitāti, izveidojot interneta veikalu, kur pieejami vietējās kopienas radītie produkti, un turpina īstenot iesaistošus un izglītojošus pasākumus, kas veicina kopienas aktivitāti un attīstību. Savukārt Liepājas galda spēļu klubs “Meeple Cave”, iedvesmojies no mentoringa sesijām, ir izveidojis jauniešu telpu – vietu, kur jaunieši var pulcēties, lietderīgi pavadīt laiku un attīstīt savas intereses. Šo iniciatīvu organizācija īstenoja ar saviem spēkiem un līdzekļiem, apliecinot, ka inkubatorā iegūtās finanšu un organizatoriskās prasmes sniedz pārliecību virzīt un uzturēt kopienai nozīmīgus projektus.
Te jāpiemin vēl viens būtisks NVO inkubatora devums – vairākām organizācijām tas palīdzējis ceļā uz finansējuma piesaisti, ļaujot īstenot liela apmēra ilgtspējīgus projektus. Tā nodibinājums “Jelgavas Bērnu atbalsta fonds” ir piesaistījis 450 tūkstošu eiro finansējumu rehabilitācijas centra izveidei bērniem ar īpašām vajadzībām – projektam, kas būtiski paplašinās sociālo pakalpojumu pieejamību reģionā. Savukārt biedrība “Aizvējā” Liepājā saņēmusi vairāk nekā viena miljona eiro atbalstu dienas centra izveidei personām ar garīga rakstura traucējumiem. Lai arī šīs organizācijas jau bija ceļā uz finansējuma iegūšanu, dalība inkubatorā tām palīdzēja strukturēt idejas, pilnveidot dokumentus un ar lielāku pārliecību virzīties pretī ambiciozajiem mērķiem.
Šie un vēl daudzi citi organizāciju stāsti parāda, ka inkubators palīdz organizācijām ne tikai iegūt jaunas zināšanas organizācijas vadības un attīstības jautājumos, bet arī nostiprināt pārliecību par savām spējām, iegūt skaidru un strukturētu skatījumu par attīstības iespējām un, galvenais, drosmi uzdrīkstēties spert nākamos soļus.
NVO inkubators: vēl viens solis ceļā uz spēcīgāku pilsonisko sabiedrību reģionos
Iespējams, ka NVO inkubatora patieso ietekmi pilnvērtīgi varēsim novērtēt tikai pēc kāda laika, taču jau tagad, pusgadu pēc pirmā cikla noslēguma – redzam, ka iegūtās zināšanas un prasmes ir palikušas reģionos un turpina stiprināt pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbību.
Latvijai šāds atbalsta instruments viennozīmīgi ir vajadzīgs, jo mēs dzīvojam laikā, kad sabiedrības noturība un spēja pašorganizēties kļuvusi par nozīmīgu valsts attīstības sastāvdaļu. Proti, reģionu nākotne nav tikai infrastruktūras vai ekonomikas jautājums – tā ir arī cilvēku spēja veidot vidi, kurā gribas dzīvot, strādāt un audzināt bērnus. Un tieši NVO, kas vislabāk spēj reaģēt uz savas kopienas vajadzībām un pārstāvēt to intereses, var kļūt par šīs attīstības katalizatoru, savukārt inkubators nodrošina, ka šīm organizācijām pietiek spēka, zināšanu un profesionalitātes, lai šis potenciāls tiktu īstenots.