"Olainfarm" ziedo līdzekļus Covid-19 analīžu aprīkojuma iegādei





AS “Olainfarm” šogad korporatīvo dāvanu vietā partneriem un klientiem izvēlējās ziedot, lai ierobežotu un mazinātu Covid-19 vīrusa izplatību Latvijā. Uzņēmums ziedoja līdzekļus gandrīz 18 tūkstošu vērtībā Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Atbalsta fondam. Šie finanšu līdzekļi tika novirzīti aprīkojuma iegādei Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijai, kas šobrīd veic Covid-19 vīrusa testēšanu ar nākamās paaudzes sekvencēšanas metodi.

SARS-CoV-2 vīrusa genoma sekvencēšana ir pētniecības metode, ar kuru iespējams noskaidrot gēnu struktūru ģenētiskajā materiālā, tādējādi iegūt informāciju par vīrusa attīstību un izsekot Covid-19 pandēmijas izplatību.

Šī metode nodrošina analīžu augstāko precizitāti un kvalitātes standartu.

“Covid-19 pandēmijas apjoms, ātrums un mērogs kādā vīruss izplatās ir izraisījis nebijušu situāciju, ietekmējot iedzīvotāju fizisko un garīgo labsajūtu. Ar mūsu darbības jomu nāk atbildība pret mūsu darbiniekiem, partneriem un Latvijas sabiedrību kopumā, tāpēc liekam lietā mūsu zināšanas, pieredzi un plašo sadarbības tīklu, lai meklētu risinājumus. “Olainfarm” vērtības un rūpes par sabiedrības veselību ir nemainīgas – mēs esam kopā un turpināsim mūsu mērķi uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti. Paldies Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas mediķiem, laboratorijas darbiniekiem! Mums ir gods atbalstīt Nacionālo mikrobioloģijas references laboratoriju ar tik svarīgo aprīkojumu, lai cīņa ar Covid-19 pandēmiju notiktu vēl efektīvāk,” saka Signe Baldere-Sildedze, AS “Olainfarm” valdes locekle.

Natalja Rešetņaka, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Laboratorijas dienesta vadītāja: „Mūsu slimnīcas nosaukumā ir ietverti vārdi ¬– klīniskā universitātes slimnīca, vienlaikus esam galvenā Covid-19 ārstniecības slimnīca valstī, tādēļ ir ļoti svarīgi nodrošināt kvalitatīvu un operatīvu pacientu un personāla testēšanu, lai palīdzētu klīnicistiem ātri un efektīvi uzsākt pacientu ārstēšanu. Tas nepieciešams Covid-19 pacientiem un ikvienam, kuram ir vajadzīga augsta līmeņa profesionāļu palīdzība. Patiess gandarījums saņemt atbalstu mūsu darbam no uzņēmuma „Olainfarm”.”

Asoc.profesore Jeļena Storoženko, Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijas vadītāja:

„Vēlētos pateikties par šo laboratorijai būtisko dāvinājumu. Pateicoties iegādātajam aprīkojumam varēsim arī turpmāk ne tikai veikt Covid-19 testēšanu, bet arī sniegt būtisku pienesumu zinātnei, pētot šī vīrusa dabu.”

AS “Olainfarm” ziedotie līdzekļi izmantoti Vācijas ražotāja Eppendorf aprīkojuma iegādei sekvencēšanas iekārtai ar nākamās paaudzes sekvencēšanas metodi. Aprīkojums piegādāts oktobra beigās un jau sagatavots darba uzsākšanai. Par līdzekļiem iegādāts centrifūga koncentrators un pipetes dažādiem apjomiem. Kopējā ziedojuma summa sasniedz nepilnus 18 000 eiro.

Par Nacionālo mikrobioloģijas references laboratoriju

Lai uzturētu laboratorisko diagnostiku un epidemioloģisko uzraudzību atbilstoši starptautiskām prasībām un rekomendācijām, Nacionālā mikrobioloģijas references laboratorija nodrošina sadarbību un efektīvu informācijas apmaiņu ar Pasaules Veselības organizāciju (PVO), Eiropas Slimību Profilakses un Kontroles centru (ECDC). Laboratorijas pārstāvji ir deleģēti piedalīties PVO un ECDC infekcijas slimību uzraudzības starptautiskās sadarbības misijās. Galvenie darbības virzieni ir sekojoši: pārtikas un ūdens izraisītās slimības, ar vakcīnu novēršamās slimības, invazīvās bakteriālās infekcijas, reto, bīstamo un ar vektoru izplatītās slimības, poliovīrusu cirkulācijas uzraudzība, seksuāli transmisīvās un ar asinīm pārnēsājamie vīrusi (HIV, STI, HBV, HCV u.c.), gripa.

Par AS “Olainfarm”

AS “Olainfarm” ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi zāļu un ķīmisko farmaceitisko produktu ražošanā. AS “Olainfarm” ir TOP14 ražošanas uzņēmums Centrālajā un Austrumeiropā. Šobrīd AS “Olainfarm” produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 50 valstīm, tostarp Krieviju un citām NVS valstīm, kā arī Eiropas valstīm, Ziemeļameriku, Āziju un Austrāliju. Uzņēmuma darbības pamatprincips ir radīt ilgtspējīgus veselības aprūpes produktus un pakalpojumus, izmantojot uzkrātās ražošanas un pārdošanas zināšanas.