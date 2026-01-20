“Mūsdienu pieeja izglītībai ir pilnīga miskaste!” Vecāki ceļ trauksmi par notiekošo haosu skolās un atzīst, ka viss jau ir “noriebies” 0
Lai arī šķiet, ka gan jau nekas īpaši sarežģīts – iet skolā un pildīt uzdotos uzdevumus, patiesība izrādās daudz skarbāka. Cilvēki soctīklos atklāj, ka esošā skolas sistēma liek iespringt arī vecākiem. Lai gan daudz lietu regulē skolas iekšējie kārtības noteikumi, piemēram, līdz cikiem drīkst uzdot mājasdarbus, vecāku pieredze rāda, ka tas ne vienmēr tiek ievērots.
Sociālo mediju platformā “Threads” kārtējo reizi uzvirmo diskusija par izglītību. Daudzi vecāki norāda uz sistēmas trūkumiem un atklāj, cik patiesībā grūti ir saprast, kas notiek skolā.
Ģirts, norūpējies par to, kas notiek skolās, viņš raksta: “Mūsdienu pieeja izglītībai ir pilnīga miskaste. It kā vairāk mācīs kompetencēm, bet sportā, vizuālajā mākslā, mūzikā u.t.t. skolotāja garastāvokļa priekšmetos aizvien liek atzīmes.
Ieva komentāru sadaļā norāda, ka tik vēlu mājas darbi nedrīkst tikt uzdoti: “Plkst. 19.00 e-klasē jauni mājas darbi uz nākamo dienu nevajadzētu būt. Ieskatieties skolas iekšējos noteikumos, līdz cikiem jābūt norādītiem mājasdarbiem. Ja tas notiek pēc noteiktā laika un regulāri – runājiet ar skolotāju, direktoru.”
Arī Toma bērns iet ceturtajā klasē, un viņš piekrīt, ka nav viegli: “Jā, mums arī 4. klase. Viss līdz riebumam. Un jā, aknās sēž tās daudzās un dažādās informācijas formas, nogurums no tā visa. Atzīšos, ka nesaprotu tās kompetences, totāls sviests un pilnīgs haoss it visā.
Lietotāja ar segvārdu @anykrei uzsver tālmācības priekšrocības: “Mums Tālmācības skolā ideāli. Plāns bērnam redzams uz priekšu. Mēnesī visu pilda patstāvīgi vai ar palīdzību. Iet tiešsaistē stundās kā parastā skolā, un mācās kopā ar klasesbiedriem online.
Pārbaudes darbi jāiesniedz termiņos. Var tos veikt bez stresa. Nevienam nav vajadzīgs tas vecais murgs. Sen jau 5 gadus bērni Tālmācībā. Lielie studē jau augstskolās, mazais vēl sākumskolā cītīgi mācās. Izdarām izvēles un dzīvojam kā labāk.”
