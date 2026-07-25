“Padzinu lapsenes, bet dabūju divus dzēlienus.” Cilvēki atklāj, kas patiešām palīdz cīņā ar nelūgtajiem viesiem dārzā 0
Vasara nozīmē ne tikai sauli un atpūtu, bet arī dažādu kukaiņu klātbūtni, kas kļūst arvien aktīvāki. Kamēr vieni cīnās ar skudrām, citiem daudz lielākas raizes sagādā lapsenes un irši, kas nereti ligzdas ierīko pavisam tuvu mājām. Sociālo mediju platformā “Threads” cilvēki dalās gan ar savu pieredzi, gan padomiem, kā no nelūgtajiem viesiem atbrīvoties.
Komentāru sadaļā ar savu pieredzi dalījās arī kāda cita lietotāja: “Es biju laimīga, kad padzinu lapsenes no vienas vietas (viena man iekoda pagājušo gadu, jo neredzēju, ka viņas tur – bleķa mucā) un izrādās, ierīkojušās turpat blakus – vecā riepā.
Savukārt Olīvija raksta, ka līdzīgu efektu iespējams panākt arī ar matu laku.
Tomēr speciālisti brīdina, ka internetā atrodamie padomi ne vienmēr ir drošākais risinājums.
Ja ligzda atrodas mājas sienā, bēniņos vai citā grūti pieejamā vietā, tās aiztikšana var veicināt kukaiņu agresiju. Šādos gadījumos daudz drošāk ir izmantot šim nolūkam paredzētus līdzekļus vai uzticēt ligzdas likvidēšanu kaitēkļu apkarošanas speciālistiem.
Lielākajai daļai cilvēku lapseņu vai iršu dzēliens izraisa stipras sāpes, apsārtumu un pietūkumu, kas pāriet dažu dienu laikā. Taču cilvēkiem ar alerģiju pret kukaiņu indi pat viens dzēliens var izraisīt smagu alerģisku reakciju jeb anafilaksi.
Par tās pazīmēm var liecināt apgrūtināta elpošana, sejas vai rīkles pietūkums, reibonis vai samaņas zudums. Šādā situācijā nekavējoties jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība. Īpaši bīstami var būt vairāki vienlaicīgi dzēlieni.
Speciālisti iesaka, sastopot lapseni vai irsi, izvairīties no straujām kustībām un nemēģināt kukaini nosist, jo tas var to padarīt agresīvāku.
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