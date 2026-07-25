Iemet pudeli taromātā un aizmirsti? Patiesībā pēc tam notiek kas tāds, par ko zina retais 0
Ja kādreiz gandrīz katrā Latvijas mājā bija atrodams slavenais maisiņš ar vēl citiem maisiņiem, tad tagad to vietā daudzviet stāv kaste vai maiss, kurā krājas depozīta pudeles un skārdenes. Depozīta sistēma dažu gadu laikā ir kļuvusi par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu, un lielākā daļa iedzīvotāju tukšo iepakojumu vairs nemet atkritumos. Taču tikai retais aizdomājas, kas ar pudeli notiek pēc tam, kad tā pazūd taromātā. Vai tā uzreiz tiek sasmalcināta? Vai pārstrādāta? Bet varbūt atkal nonāk veikala plauktā?
Uz šiem jautājumiem LA.LV atbildēja SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” mediju koordinātore Anna Tērauda.
No taromāta līdz jaunai pudelei
Izrādās, ka pēc nodošanas taromātā pudelei viss tikai sākas. Atkarībā no materiāla tā tiek sašķirota, nogādāta pārstrādē vai pat atkal piepildīta un nonāk veikala plauktā.
Lielajos un vidējos taromātos plastmasas pudeles un alumīnija skārdenes tiek saspiestas, lai transportēšanas laikā aizņemtu mazāk vietas, savukārt stikla pudeles paliek veselas. Pēc tam viss iepakojums nonāk Depozīta Iepakojuma operatora šķirošanas centrā.
Tur katra pudele un skārdene tiek uzskaitīta un sašķirota pēc materiāla un kvalitātes. Stikls tiek šķirots pēc krāsām, bet plastmasas pudeles – pēc kvalitātes. Īpaši vērtīgs ir caurspīdīgais PET materiāls, jo no tā iespējams izgatavot jaunas dzērienu pudeles.
Pēc šķirošanas iepakojums tiek nogādāts pārstrādes uzņēmumos, kur tas pārtop jaunās izejvielās.
Vai viss tiek pārstrādāts Latvijā?
Nē.
Lielākā daļa Latvijā savākto PET pudeļu tiek pārstrādātas tepat Latvijā. Piemēram, uzņēmumā “Iterum”, kur no vecām plastmasas pudelēm iegūst materiālu jaunu pudeļu un citu plastmasas izstrādājumu ražošanai.
Savukārt stikla iepakojums pēc sašķirošanas tiek nogādāts uz stikla rūpnīcām kaimiņvalstīs, piemēram, Lietuvā, kur tas pārtop jaunās stikla pudelēs.
Alumīnija skārdenes ceļo vēl tālāk – uz specializētām rūpnīcām citviet Eiropā, jo Baltijas valstīs alumīnija kausēšanas rūpnīcu pašlaik nav.
Vienu pudeli iespējams izmantot pat desmit reizes
Ne visas stikla pudeles tiek pārkausētas.
Atkārtoti uzpildāmās stikla pudeles pēc nodošanas atgriežas pie dzērienu ražotājiem. Tur tās rūpīgi izmazgā, atkārtoti piepilda un atkal nogādā veikalu plauktos.
Vidēji vienu šādu pudeli iespējams izmantot pat desmit reizes.
Par ko pārtop mūsu nodotās pudeles?
Tas atkarīgs no materiāla.
Caurspīdīgās PET pudeles visbiežāk kļūst par jaunām dzērienu pudelēm. Krāsaino PET izmanto dažādu tekstilizstrādājumu, piemēram, apģērbu un paklāju, ražošanā. Stikls galvenokārt pārtop jaunās stikla pudelēs, bet daļa tiek izmantota arī stikla vates ražošanā. Savukārt alumīnija skārdenes visbiežāk kļūst par jaunām dzērienu skārdenēm.
Turklāt alumīniju iespējams pārstrādāt neierobežotu reižu skaitu, nezaudējot tā kvalitāti. Otrreizēja alumīnija izmantošana patērē līdz pat 95% mazāk enerģijas nekā jauna alumīnija iegūšana.
Vairāk nekā 1,7 miljardi iepakojumu
Kopš depozīta sistēmas ieviešanas 2022. gada februārī Latvijas iedzīvotāji nodevuši jau vairāk nekā 1,7 miljardus depozīta iepakojuma vienību.
Pašlaik iepakojuma atgriešanas rādītājs sasniedz aptuveni 84%, un tas ar katru gadu turpina pieaugt.
Pēc operatora teiktā, lielākais ieguvums ir tas, ka dabā nonāk ievērojami mazāk pudeļu un skārdeņu. Piemēram, Latvijas piekrastes monitoringa datos redzams, ka pēc depozīta sistēmas ieviešanas dzērienu iepakojuma atkritumu daudzums piekrastē samazinājies par 56%.
Kāpēc taromāts dažreiz pudeli nepieņem?
Lai gan lielākā daļa cilvēku zina, kā pareizi nodot depozīta iepakojumu, problēmas joprojām gadās.
Visbiežāk taromāts pudeli nepieņem tāpēc, ka ir bojāta vai saburzīta etiķete un nav iespējams nolasīt svītrkodu. Tāpat problēmas rodas, ja pudelē atstāts šķidrums vai citi atkritumi, iepakojums ir pārāk stipri saspiests vai deformēts, kā arī tad, ja mēģināts nodot ārvalstīs iegādātu iepakojumu bez Latvijas depozīta zīmes.
Depozīta Iepakojuma operatora pārstāvji atgādina, ka taromāts atpazīst ne tikai svītrkodu, bet arī pudeles vai skārdenes formu, tāpēc stipri deformētu iepakojumu tas var neatpazīt.
Savukārt gadījumos, ja netiek pieņemta Latvijā iegādāta pudele ar depozīta zīmi, iedzīvotāji aicināti par to informēt konkrēto depozīta punktu.
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