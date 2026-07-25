Šie 5 pārtikas produkti var palielināt sirds slimību risku – daudzi tos ēd katru dienu 0
Sirds un asinsvadu slimības joprojām ir viens no biežākajiem priekšlaicīgas nāves cēloņiem pasaulē. Lai mazinātu šo slimību risku, speciālisti iesaka pievērst uzmanību ne tikai fiziskajām aktivitātēm un dzīvesveidam, bet arī ikdienas uzturam.
Daļa pārtikas produktu, kas bieži tiek lietoti ikdienā, var saturēt lielu daudzumu sāls, piesātināto tauku, transtaukskābju vai dažādu piedevu, kas ilgtermiņā var negatīvi ietekmēt sirds un asinsvadu sistēmu. Lai rūpētos par sirds veselību, uzturā ieteicams samazināt šādu produktu daudzumu.