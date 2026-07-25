LETA

“Tur ir labs mēslojums!” Latvietis parāda pavisam neparastu vietu, kur iet sēņot 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
17:04, 25. jūlijs 2026
Viedokļi

Latvijas mežos sēņu sezona pamazām uzņem apgriezienus, un aizvien vairāk sēņotāju mājup atgriežas ar pilniem groziem. Lai gan šī gada sezona daudzviet sākās lēnāk sausā laika dēļ, pēc pēdējām lietavām mežos arvien biežāk sastopamas gailenes, un vietām parādās arī pirmās baravikas un citas iecienītās sēnes.

Kokteilis
Vai zināt, cikos piedzimāt? Atbilde var atklāt rakstura īpašības, kuras paši nebijāt pamanījuši
RAKSTA REDAKTORS
75 gadus veca latviešu pensionāre uzaicina 500 viesus uz kāzām, kurām nav lemts notikt. Aiz ielūgumiem slēpjas smaga ģimenes traģēdija
“Nav citas alternatīvas!” Hruščova mazmazmeita atklāj, kas nepieciešams kara izbeigšanai
Lasīt citas ziņas

Jau zināms, ka katram sēņotājam parasti ir arī savas sēņu vietas. Kāds “Threads” lietotājs padalījies ar ļoti netipisku sēņu lasīšanas vietu. “Gribas sēņu mērci, bet bail doties uz mežu? Dodies uz kapiem, viens grieziens un vakariņās sēņu mērce vismaz četriem cilvēkiem. Lūdzu, nav par ko! Ps. Piesaku manu čempionu šī gada lielākajai bekai,” raksta Raivo.

Lai arī ierakstam ir satīriska noskaņa, pievienotais fotoattēls liecina par pretējo – atrastā beka ir patiešām ļoti liela. Arī komentāros valda humoristisks noskaņojums. Piemēram, vispopulārākais komentārs ir: “*no vismaz 4 cilvēkiem”. Vēl citi ironizē, ka kapos ir ļoti labs mēslojums. Lūk, ieskats komentāros:

CITI ŠOBRĪD LASA
Horoskopi 26. jūlijam. Rīkojies godīgi, lai dienas labvēlīgā noskaņa nāktu par labu ne tikai tev, bet arī citiem
ES par savu rīcību samaksās ļoti augstu cenu: Tramps dusmīgs atkal draud ar milzu tarifiem
Patīkams pārsteigums nedēļas izskaņa: laiks kļūs ievērojami siltāks
Publicitātes foto
Publicitātes foto
Autora oriģinālieraksts/ “Threads”

LA.LV Aptauja

Vai sēņot kapos ir pieņemami?

  • Jā, kāpēc gan ne?!
  • Noteikti nē!
  • Nezinu

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
“Tie ar laiku cilvēku sāk asociēt ar ēdienu!” Zoologs skaidro, ko cilvēki dara nepareizi un vai no lāča var aizbēgt
Mežos jau izspraukušās pirmās gailenītes, bet to lasīšanas metodes dažiem šķiet nepieņemamas
“Mūžu dzīvo, mūžu brīnies!” Veikalos nopērkams produkts, kas ļaus pie mājas izaudzēt sēnes