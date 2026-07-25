“Tur ir labs mēslojums!” Latvietis parāda pavisam neparastu vietu, kur iet sēņot 0
Latvijas mežos sēņu sezona pamazām uzņem apgriezienus, un aizvien vairāk sēņotāju mājup atgriežas ar pilniem groziem. Lai gan šī gada sezona daudzviet sākās lēnāk sausā laika dēļ, pēc pēdējām lietavām mežos arvien biežāk sastopamas gailenes, un vietām parādās arī pirmās baravikas un citas iecienītās sēnes.
Jau zināms, ka katram sēņotājam parasti ir arī savas sēņu vietas. Kāds “Threads” lietotājs padalījies ar ļoti netipisku sēņu lasīšanas vietu. “Gribas sēņu mērci, bet bail doties uz mežu? Dodies uz kapiem, viens grieziens un vakariņās sēņu mērce vismaz četriem cilvēkiem. Lūdzu, nav par ko! Ps. Piesaku manu čempionu šī gada lielākajai bekai,” raksta Raivo.
Lai arī ierakstam ir satīriska noskaņa, pievienotais fotoattēls liecina par pretējo – atrastā beka ir patiešām ļoti liela. Arī komentāros valda humoristisks noskaņojums. Piemēram, vispopulārākais komentārs ir: “*no vismaz 4 cilvēkiem”. Vēl citi ironizē, ka kapos ir ļoti labs mēslojums. Lūk, ieskats komentāros: