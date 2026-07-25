ES par savu rīcību samaksās ļoti augstu cenu: Tramps dusmīgs atkal draud ar milzu tarifiem 0
Donalds Tramps draud Eiropas Savienībai ar papildu un ievērojamiem tarifiem pēc tam, kad Brisele piemēroja lielus naudas sodus ASV tehnoloģiju uzņēmumiem.
ASV prezidents apsūdzēja Briseli par to, ka tā ir “tieši vērsusies pret” vairākiem amerikāņu uzņēmumiem, tostarp “Apple”, “Meta”, “Amazon” un “Google”. Savā platformā “Truth Social” viņš rakstīja:
“Amerikas Savienotās Valstis nav Eiropas naudas cūciņa, un mēs to vairs nepieļausim!”
Dažas dienas iepriekš “Google” tika piemērots 890 miljonu eiro (aptuveni 1 miljarda ASV dolāru) sods pēc tam, kad Eiropas Savienība konstatēja, ka uzņēmuma meklētājprogramma un lietotņu veikals pārkāpj digitālās konkurences noteikumus. Savukārt pagājušajā gadā naudas sodi tika piemēroti arī “Apple” un “Meta”, vēstī “The Guardian”.
Tramps savā ierakstā paziņoja, ka ASV nekavējoties sāks izmeklēšanu par Eiropas Savienības praksi, kas, viņaprāt, nozīmē “amerikāņu uzņēmumu aplaupīšanu un līdz ar to arī ASV nodokļu maksātāju apzagšanu”.
Šie izteikumi izskanēja dienu pēc tam, kad Trampa administrācija ieviesa plašu jaunu muitas tarifu kārtu vairāk nekā 80 valstīm, tostarp arī Eiropas Savienības dalībvalstīm.
Eiropas Komisija pagaidām nav komentējusi Trampa draudus. Paziņojot par sodu “Google”, tā norādīja, ka uzņēmums savās platformās nepamatoti deva priekšroku saviem pakalpojumiem, tostarp iepirkšanās, viesnīcu, transporta un sporta rezultātu sadaļās.
Tikmēr “Google” pozitīvi novērtēja Trampa iesaisti.
Uzņēmuma pārstāvis Hosē Kastaņeda norādīja, ka “Google” ir smagi strādājis, lai ievērotu ES Digitālo tirgu aktu (Digital Markets Act), vienlaikus paužot bažas par Eiropas Komisijas jaunāko lēmumu sekām.
“Mēs novērtējam administrācijas un ASV valdības iesaisti,” viņš sacīja.
Tramps muitas tarifus vai draudus tos ieviest bieži izmantojis kā instrumentu, lai reaģētu uz citu valstu lēmumiem arī ārpus tirdzniecības politikas. Piemēram, pagājušajā gadā viņš draudēja ar tarifiem importam no Meksikas un Kanādas, līdz abas valstis piekrita pastiprināt robežkontroli.
Neraugoties uz tiesvedībām un Augstākās tiesas izaicinājumiem, Tramps turpinājis īstenot savu muitas tarifu politiku visā pasaulē, apgalvojot, ka tā palīdzēs palielināt nodarbinātību un atjaunot ražošanu ASV.
Jaunākie tarifi paredz 10% muitas nodevu precēm no Eiropas Savienības, un, pēc Trampa teiktā, to mērķis ir cīnīties pret, viņaprāt, negodīgu darba praksi.
Eiropas Savienība jau vairākus gadus pastiprināti uzrauga lielos tehnoloģiju uzņēmumus. Pēc Digitālo tirgu akta pieņemšanas Brisele īsteno stingrāku konkurences uzraudzību, lai ierobežotu dominējošo digitālo platformu ietekmi un nodrošinātu godīgāku konkurenci tirgū.