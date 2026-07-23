Apkopojums! Lavandu lauki Latvijā zied pilnā sparā – atrodi tuvāko vietu, kur baudīt violeto ziedēšanu šovasar 0
Lavandu ziedēšanas laiks Latvijā parasti ilgst no jūnija beigām līdz jūlija beigām, taču precīzs laiks katru gadu atkarīgs no laikapstākļiem. Lielākā daļa audzētāju pirms došanās ciemos aicina sekot aktuālajai informācijai savās mājaslapās vai sociālajos tīklos, jo ziedēšanas kulminācija var ilgt vien dažas nedēļas.
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Esam izveidojuši apkopojumu ar publiski pieejamajiem lavandu laukiem Latvijā!