“Panika izraisa vēl lielāku postu!” Dimants aicina saglabāt mieru 0
TV24 raidījumā “Preses klubs” mācītājs un JKP biedrs Guntars Dimants uzsvēra, ka sabiedrībai militāro mācību laikā ir svarīgi saglabāt mieru un paļauties uz dienestu norādījumiem.
“Es piekrītu, ka mācības, kuras attiecas uz dienestiem, ir apsveicamas. Tas ir labi un būtu jāuztver ar pilnīgu sapratni. Ja mēs redzam kaut kādu militāru tehniku vai tiek izspēlēti kādi scenāriji, tas tikai palīdz viņiem pašiem būt pārliecinātiem par to, ko viņi dara,” sacīja Dimants.
Labākais, ko var darīt, ir vienkārši saglabāt mieru. “Mēs redzam, cik atšķirīgs ir karš Ukrainā. Izmaiņas un dinamika četru gadu laikā ir neiedomājama, ja no sākuma tas vēl bija tāds konvencionāls karš, kādu varētu iedomāties 1941. gadā, vai aina kur vācu kolonna dodas tehnikas virzienā uz Pēterburgu, tad vienā īsā laikā viss sāka pieņemt mums neiedomājamākus formātus,” norādīja Dimants.
To nevar iedomāties, ka tu dzīvo kaut kādā teritorijā, kur gaiss ir pilns ar droniem, sākot no tiem, kas izlūko, ar tiem, kas veic un izpilda savu funkciju, līdz pat cilvēku medīšanai. Mēs skatāmies uz Ukrainas teritoriju, tur cik Latvijas var ievietot? Tā ir dramatiska aina, uzsvēra Dimants.
“Uz kurieni bēgt? Otrajā pasaules karā aizmukt uz Ventspili vai Liepāju skaitījās, ka tu esi tālu ticis. Šodien tas nav nekas. Tāpēc tas tiešām ir jautājums par absolūtu miera saglabāšanu, jo tas ir pilnīgi skaidrs un tā ir loģika, ka panika izraisa vēl lielāku postu. Cik ilgāk var skaidru prātu turēt un vismaz paļauties uz to, ka, ja pilda kaut kādus paziņojumus, ko dienesti sniedz, tas vismaz kaut kā strukturē visu to pasākumu. Jo arī es varu izrādīties par kaut kādu šķērsli, kaut kādai darbībai,” piebilda Dimants.
“Es tagad sāku krist panikā. Es gribu paņemt visu savu iedzīvi, man obligāti vajag paņemt televizoru līdzi, jo ko tad es darīšu ceļā? Vienkārši paņemt šo te vienu mugursomu un doties uz tām vietām, kuras ir sapulcēšanās vietas, un tā ir vienkārši paļaušanās, ka notiks tā kā notiks, bet tā vismaz ir kaut kāda kārtība.” skaidroja Dimants.