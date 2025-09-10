“Pēc masīvā dronu uzbrukuma Polijai esam gatavi visiem apdraudējumiem!” Armija ir rīcības gatavībā jau kopš pagājušās nedēļas 0
Pēc Krievijas uzbrukuma lidrobotu ielaušanās Polijas gaisa telpā Aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P) uzdevis Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS) izvērtēt Latvijas gaisa telpas zonu slēgšanu austrumu pierobežā.
Sprūds vietnē “X” norāda, ka NBS jau kopš pagājušās nedēļas ir paaugstinātā gatavībā, lai nodrošinātu pretgaisa, informatīvās un kibertelpas pastiprinātu aizsardzību.
“Pēc masīvā dronu uzbrukuma Polijai esam gatavībā visiem apdraudējumiem,” teikts Sprūda paziņojumā.
Aģentūra LETA jau ziņoja, ka, reaģējot uz Krievijas uzbrukuma lidrobotu ielaušanos Polijas gaisa telpā, NATO ģenerālsekretārs Marks Rite trešdien nosodījis Maskavas bezatbildīgo rīcību un atzinīgi novērtējis ļoti veiksmīgo alianses atbildi.
“Pilnīga izvērtēšana turpinās. Taču, vai tas bija apzināti, vai nē, tas, protams, bija pilnīgi bezatbildīgi, tas ir ļoti bīstami,” pēc NATO dalībvalstu ārkārtas konsultācijām norādīja Rite.
Viņš pavēstīja, ka tikusi iedarbināta NATO pretgaisa aizsardzība, kas veiksmīgi aizstāvējusi alianses teritoriju, kam tā arī domāta.
Neklātienē vēršoties pie Krievijas diktatora Vladimira Putina, Rite pieprasīja apturēt karu pret Ukrainu un tā eskalāciju, no kā pamatā cieš civiliedzīvotāji un civilā infrastruktūra.
Viņš brīdināja Maskavu, ka NATO ir modrībā un ka alianse aizstāvēs katru sprīdi savas teritorijas.
Kā ziņots, naktī uz trešdienu Polijas gaisa telpā ielauzās vairāki krievu uzbrukuma lidroboti, no kuriem tie, kas radīja tiešus draudus, tika notriekti.
Vēlāk Polijas premjerministrs Donalds Tusks pavēstīja, ka valsts gaisa telpa pārkāpta 19 reizes un ka notriekti vismaz trīs lidroboti.