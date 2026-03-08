VIDEO. Pārsteigums autoservisā: elektroauto nodalījumā atrod piecus lapsēnus 0
Lielbritānija kādā autoservisā darbiniekus sagaidījis visai neparasts pārsteigums – elektriskās automašīnas nodalījumā tika atrasti pieci lapsēni.
Mazuļi bija piedzimuši automašīnas nodalījumā un, demontējot detaļas, aptuveni divu metru augstumā konkrētā vieta tika atvērta, tādēļ lapsēni nokrita zemē. Par laimi, pēc veterinārārsta apskates tika konstatēts, ka neviens no tiem nav cietis un visi ir veseli.
Pēc sazināšanās ar automašīnas īpašnieku tika pieņemts lēmums mēģināt mazuļus atkalapvienot ar viņu māti. Īpašnieks nekavējoties piekrita, ka tas var notikt viņa mājas pagalmā – vietā, kur automašīna bija stāvējusi aptuveni nedēļu.
Vakarā lapsēni tika ievietoti siltā kastē piebraucamajā ceļā un sākās gaidīšana. Par lielu prieku glābējiem lapsēnu mamma parādījās jau pēc dažām minūtēm. Neskatoties uz satraucošo situāciju, bija skaidrs, ka viņa visu dienu turējusies tuvumā.
Dažu minūšu laikā lapsa pa vienam pārvietoja visus piecus mazuļus uz drošāku vietu, un neparastais glābšanas stāsts noslēdzās ar laimīgām beigām.