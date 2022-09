Foto: Edijs Pālens/LETA

Par seksuāla rakstura uzbrukumu meitenei četri mēneši cietumā







Autors: Ritvars Raits, “Ogres Ziņas”

Spēkā stājies Rīgas pilsētas tiesas spriedums, saskaņā ar kuru viņam bija jādodas uz ieslodzījuma vietu, lai aiz restēm pavadītu četrus mēnešus. Situāciju vēl sliktāku padarīja Krimināllikuma pants, pēc kura kvalificēts Andrim inkriminētais noziedzīgais nodarījums – seksuālā vardarbība.

Kriminālprocesus, kas uzsākti par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību, tiesa vienmēr skata tikai un vienīgi slēgtās sēdēs. Cietušie un vēl jo vairāk arī apsūdzētie tādas lietas publiski komentēt negrib, tomēr šoreiz situācija bija nedaudz citāda, tādēļ varēja tapt šī publikācija par pagājušā gada vasarā Rīgā notikušu uzbrukumu nepilngadīgai meitenei.

Upuri nolūko maršruta autobusā

2021. gada 14. augusts iekrita svētdienā. Neilgi pirms pusnakts Andris, būdams krietnā kunga prātā, 24. autobusā brauca no Rīgas centra Mangaļsalas virzienā. Laikam jau tieši iepriekš lietotais alkohols kļuva par iemeslu tam, ka vīrietis pamanīja un pievērsa uzmanību vēl vienai pasažierei – jauniņai meitenei vārdā Annija (vārds mainīts), kura brauca viena pati – bez kompānijas. Kad meitene piecēlās kājās un devās autobusa durvju virzienā, izkāpt nolēma arī iereibušais vīrietis, tiesa, ne to labāko nodomu vadīts…

Patiesībā Annija tobrīd vēl pat nebija 18 gadu. Andris vēlāk gan policijā, gan prokuratūrā liecināja, ka esot bijis pārliecināts, ka viņš seko pilngadīgai jaunai sievietei. Kādēļ sekojis? Viņa nolūks esot bijis apmierināt savu dzimumtieksmi fiziskā saskarē ar meitenes ķermeni. Vai tā tiešām bija, tagad varam tikai minēt, bet tajā pašā laikā jāpriecājas, ka piedzērušajam tēviņam īsti neizdevās pat tas.

Sagrābj aiz dibena un piespiež sev klāt

Andris sekoja Annijai, uzmanīdamies, lai nolūkotais upuris viņu nepamanītu. Kad meitene piegāja pie daudzstāvu dzīvojamās mājas un devās kāpņu telpā, sekotājs metās viņai pakaļ. Tobrīd bija jau ļoti vēls – bez piecām minūtēm pusnakts. Andris meiteni panāca kāpnēs starp pirmo un otro stāvu. Kad Annija ieraudzīja sekotāju, viņš paplēta rokas un gāja savam upurim virsū, apķēra apstulbušo meiteni ar abām rokām, spēcīgi satvēra viņu aiz dibena un cieši piespieda sev klāt. Šajā brīdī Annija sāka skaļi un histēriski kliegt, saucot pēc palīdzības. Varmāka no tāda pavērsiena nobijās un metās bēgt.

Jāuzteic Annija vecāki, kuri šo uzbrukumu savai nepilngadīgajai meitai neatstāja bez vajadzīgās ievērības. Par seksuālās vardarbības gadījumu tika ziņots Valsts policijai, kas trīs dienu laikā “izskaitļoja” un uz divām diennaktīm aizturēja varmāku. Pierādījumi pret Andri N. bija tik neapgāžami, ka viņam neatlika nekas cits, kā atzīt savu vainu un vienoties ar prokurori par sodu.

Gan cietumsods, gan kaitējuma kompensācija

Krimināllikuma 160. panta pirmā daļa nosaka, ka par seksuāla rakstura darbību nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi fiziskā saskarē ar cietušā ķermeni, ja tā izdarīta pret cietušās gribu un lietojot vardarbību, kā tas notika šajā gadījumā, paredzētais sods ir brīvības atņemšana uz laiku līdz septiņiem gadiem. Var teikt, ka apsūdzētajam Andrim vēl pamatīgi paveicās, ja reiz izdevās ar prokurori vienoties par tikai četriem mēnešiem, kas būs jāpavada cietumā, turklāt tiesa šo vienošanos apstiprināja. Cietumsodam komplektā nāca arī papildsods – probācijas uzraudzība uz diviem gadiem.

Kā izskatās, lielākās problēmas nu jau notiesātajam vīrietim sagādās tiesas lēmums piedzīt no viņa par labu Juridiskās palīdzības administrācijai 2250 eiro. Tieši šādu summu uzbrukumā cietusī Annija saņēmusi no valsts kā viņai nodarītā morālā kaitējuma kompensāciju. Šo sprieduma daļu Andris N. labprātīgi varēja izpildīt mēneša laikā. Ja viņš to nav izdarījis, izpildrakstu nosūtīs tiesu izpildītājam.