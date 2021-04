Vakcinācijas centros atklāj "brīvās rindas"

Parakstīts rīkojums par visu iedzīvotāju vakcināciju Latvijā







Papildināts plkst.21.25.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) ir parakstījis rīkojumu par visu iedzīvotāju vakcinācijas pret Covid-19 sākšanu no 3.maija, žurnālistiem pavēstīja politiķis.

Tādējādi no 3.maija cilvēki varēs apmeklēt interneta mājaslapu “manavakcina.lv” vai zvanīt pa tālruni 8989 un pieteikties vakcīnai. Attiecīgi, no 3.maija jebkuram iedzīvotājam no 18 gadu vecuma būs iespēja pieteikties uz attiecīgo brīvo vietu minētajās platformās.

Vienlaikus joprojām tiks saglabāts princips par cilvēku, kuri ir augstākās riska grupās, prioritāru vakcināciju, “ciktāl to būs iespējams vakcinētājiem izdarīt”, skaidroja Pavļuts.

Vakcinācijas projekta vadītāja Eva Juhņēviča Latvijas Televīzijas (LTV) raidījumā “Šodienas jautājums” atzina, ka teorētiski no 3.maija, kad tiks sākta visu iedzīvotāju vakcinācija bez prioritāro grupu dalījuma, senioriem un hroniskajiem slimniekiem tikt pie potes būs vienlīdz lielas izredzes kā jebkuram citam cilvēkam.

Tomēr ģimenes ārsti esot aicināti rast iespēju šādus cilvēkus vakcinēt prioritāri. Tiekot arī meklēts risinājums, kādā veidā dot iespēju ātrāk pie potes tikt līdzšinējo prioritāri vakcinējamo grupu pārstāvjiem, īpaši senioriem un hroniskajiem slimniekiem. Šim nolūkam varētu, piemēram, ieviest papildu rindu vai kādu “paralēlu plūsmu”, pieļāva Juhņēviča, solot meklēt risinājumus.

Veselības ministrs pēc valdības sēdes atzīmēja, ka tās personas, kas iepriekš pauda savu vēlmi vakcinēties, saskaņā ar Pavļuta rīkojumu varēs “vakcinēt atbilstoši pārpalikumiem pēc iepriekšējiem lēmumiem par brīvo rindu”, tādējādi sniedzot iespēju šīm personām vakcinēties ātrāk nekā citiem.

Juhņēviča LTV atzina, ka vēl tiek domāts, kādas priekšrocības sniegt tiem vairāk nekā 50 000 cilvēku, kuri kā pirmie jau februārī pieteicās potei. “Mēs šobrīd strādājam pie risinājuma, kā šiem cilvēkiem tomēr dot priekšrocību pieteikties ātrāk nekā visiem pārējiem, un par to mēs ziņosim, visticamāk, rītdien,” solīja Juhņēviča.

Jau vēstīts, ka Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekts šobrīd aicina prioritāro grupu iedzīvotājus aktīvāk izvēlēties vakcinācijas vietu un laiku vietnē “manavakcina.lv” vai pa tālruni 8989.

Ņemot vērā, ka jau nākošajā nedēļā, 3.maijā, sākas visu iedzīvotāju vakcinācija, prioritāro grupu iedzīvotāji tiek aicināti nekavējoties izmantot iespēju pieteikties vakcīnas saņemšanai konkrētā vietā un laikā.