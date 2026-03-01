“Atkal apzināti atstāj bez ūdens!” Rīdziniece jautā, kur ir RNP solītā diennakts palīdzība? 0
Februāra sals Rīgā aktualizējis problēmu – aizsalušas ūdens caurules daudzdzīvokļu mājās. Kamēr “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) sola palīdzību visu diennakti, kāda rīdziniece vārdā Stella apgalvo pretējo: “Atkal RNP apzināti atstāj bez ūdens…”
Dobeles ielas 4b iedzīvotāja stāsta, ka aukstuma dēļ viņas dzīvoklī aizsalusi ūdens caurule, taču sazvanīt apsaimniekotāja diennakts avārijas dienestu nav izdevies.
11. februārī, atgriežoties mājās, sieviete konstatēja, ka, neskatoties uz piesardzības pasākumiem, ūdensvads atkal aizsalis. Ūdens padeve dzīvoklī bija pārtraukta.
Kaimiņiene zvanījusi uz RNP norādīto diennakts avārijas dienesta tālruni, taču saņēmusi atteikumu reaģēt, aizbildinoties ar darba laiku. Arī pašai Stellai sazvanīt dienestu neizdevās.
“Ja tas ir diennakts avārijas dienests, kāpēc to nevar sazvanīt? Ko nozīmē “diennakts”, ja palīdzība nav pieejama?” jautā iedzīvotāja.
Rakstisks pieteikums nosūtīts e-pārvaldniekā, taču atbilde solīta 2–3 dienu laikā. Tikmēr ko darīt? Dzīvot ikdienā bez ūdens, bez iespējām nomazgāties, bez iespējas pagatavot ēdienu?
Problēma atkārtojas jau otro gadu
Dobeles ielas 4b mājai ūdensvadu aizsalšana nav jaunums. 2024. gada janvārī aukstuma periodā caurules šeit aizsala un vēlāk arī plīsa. Tika veikts remonts un sastādīta tāme, kurā, kā apgalvo iedzīvotāja, iekļauti nepamatoti lieli apjomi, piemēram, dubultots cauruļu metru skaits.
Ar LA.LV palīdzību – pēc iebildumiem un skaidrojumu pieprasījumiem, izmaksas tika samazinātas. Tomēr problēmas ar ūdeni atkārtojušās arī šogad.
RNP: Avārijas dienests strādā 24/7, prioritāte – mājas bez ūdens
Kā norāda RNP pārstāve Inita Kabanova, šogad ilgstošā sala dēļ aizsalušu cauruļu gadījumu skaits būtiski pieaudzis.
“Pašlaik daudzās mājās, kurās ir individuālā apkure – malka, granulas, gāze – situācija ir ļoti grūta. Laikā, kad spēcīgs sals turas ļoti ilgi, aizsalst caurules. Visbiežāk tā notiek, ja viens vai vairāki dzīvokļu vairākas dienas tiek atstāti tukši un neapkurināti.
Ja pagājušo gadu siltajā ziemā šādu gadījumu praktiski nebija, tad šogad nu jau trīs nedēļas mūsu avārijas dienests strādā pastiprinātā sastāvā visu diennakti un bez brīvdienām, lai palīdzētu visiem, kam tas nepieciešams.”
RNP neslēpj, ka bijusi nepieciešamība pēc papildspēkiem, lai varētu palīdzēt iedzīvotājiem. Tajā pašā laikā tiek izvērtētas prioritātes.
Lai pēc cauruļu atkausēšanas mājai ūdens padeve saglabātos, ļoti svarīga ir pašu mājas īpašnieku iesaiste – dzīvokļus nevar uz auksto laiku atstāt neapkurinātus. Tāpēc esam pateicīgi ikvienam dzīvokļu īpašniekam, kas ātri ielaiž meistarus un pēc tam turpina dzīvokli apkurināt, lai kaimiņi atkal nepaliktu bez ūdens. Kopumā pienākums neradīt kaitējumu kopīpašumam, attiecīgi uzturēt dzīvokli pietiekami siltu, lai caurules neaizsaltu, dzīvokļa īpašniekiem ir noteikts likumā.”
Māja Dobeles ielā – tehniski sarežģīta situācija
RNP pārstāve stāsta, ka “sarežģītas ir tās situācijas, kurās dzīvokļu īpašnieki neielaiž meistarus pie aizsalušajām caurulēm (ar spēku šādos dzīvokļos ieiet nedrīkst), kā arī tās mājas, kurās objektīvi nevar piesildīt kritiskās vietas – caurules sasalst pazemē, nesildāmās ārtelpās.”
Tādos gadījumos RNP gādā par pagaidu ūdens ņemšanas vietām un, ja nepieciešams, arī par pārvietojamām tualetēm.
Kas attiecas uz konkrēto māju Dobeles ielā 4b – tur situācija ir tehniski sarežģīta, bet abas reizes, kad ūdens aizsala, RNP izdevās caurules atkausēt.
“Māja Dobeles ielā 4b ir viena no šādām mājām, kurā konstruktīvu īpatnību dēļ ūdens viegli aizsalst, ūdens mājā bija aizsalis divas reizes, tomēr abas reizes diennakts laikā mums ir izdevies cilvēkiem palīdzēt un ūdeni atkausēt,” informē Inita Kabanova.
Mājas iedzīvotāja Stella LA.LV apstiprināja, ka problēma atrisināta, tomēr viņa norāda, ka jautājums, kāpēc tiek reklamēts diennakts dienests, ja realitāte ir pavisam cita – nav skaidrs.
Kā rīkoties iedzīvotājiem, ja caurules ir aizsalušas?
RNP aicina cilvēkus nenodarboties ar pašdarbību situācijā, ja caurules ir aizsalušas.
“Pēc iespējas jāsilda telpas, kurās tas noticis, un jāsauc avārijas dienests. “Rīgas namu pārvaldnieka” avārijas dienests strādā visu diennakti un bez brīvdienām, un to var sazvanīt pa bezmaksas tālruni 80008989.
Kopumā īstermiņā vienīgais risinājums, lai atkausētās caurules atkārtoti neaizsaltu, ir turēt telpu siltu. Savukārt ilgtermiņā pieejami dažādi risinājumi, sākot no sildelementiem caurulēs, līdz atsevišķu elementu vai telpu siltināšanai vai pat jaunai apkures sistēmai mājā – atbilstoši māju īpašnieku vēlmēm un iespējām.”
Ar kādiem vēl sala izaicinājumiem jāsaskaras?
RNP pārstāve norāda: “Mājām ar centrālo apkuri būtisku traucējumu nav, te galvenais izaicinājums ir siltuma zudumi un attiecīgi lieli rēķini par siltumu, tāpēc no savas puses esam pievienojušies “Rīgas Siltums” un “Rīgas ūdens” un iedzīvotājiem, kas varētu saskarties ar grūtībām laikus segt komunālos maksājumus, par saviem pakalpojumiem nepiemērosim nokavējuma procentus.
Vienlaikus aktīvi konsultējam iedzīvotājus par energoefektīvas renovācijas iespējam un priecājamies, ka pašlaik sākas pirmie darbi mājām, kas saņēma līdzfinansējumu tikt renovētas jaunajā ALTUM programmā.”
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!