Salaspils pavasarī 2025.

Pavasari, tas tu? Zināms, kad termometra stabiņš sasniegs +10 grādu atzīmi 0

LA.LV
12:46, 1. marts 2026
Ziņas Dabā

Tuvākajās naktīs gaiss daudzviet atdzisīs līdz 0, -3 grādiem, savukārt dienās visā valsts teritorijā gaidāma pozitīva gaisa temperatūra, kā dēļ turpināsies sniega kušana, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Kokteilis
Laimīgie! Marta pirmā nedēļa solās būt īpaši labvēlīga šīm četrām zodiaka zīmēm
Kokteilis
Cilvēki ar zelta sirdi: 4 datumi, kuros dzimušie rūpes par citiem liek 1. vietā
Veselam
10 ikdienas ieradumi, kas liek 60 gadu vecumā izskatīties kā 40 gadus jauniem
Lasīt citas ziņas

Nokrišņu daudzums būs neliels un, mainoties gaisa temperatūrai, mainīsies arī nokrišņu fāze.

Nedēļas sākumā laika apstākļi saglabāsies līdzīgi – debesis būs pārsvarā mākoņainas, vietām skaidrojoties, uzspīdēs arī saule. Brīžiem gaidāmi nelieli nokrišņi – pārsvarā lietus un slapjš sniegs, otrdien lokāli iespējama arī atkala.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Vai Lietuva šogad uzvarēs Eirovīzijā? Visi sajūsmā par kaimiņvalsts neparasto pārstāvi
Dombrava: Viņi tādā veidā, reklamējot Latviju, nopelna ievērojamas naudas summas
Jā, cenas strauji aug jau šobrīd arī Latvijā! Ekonomisti brīdina, kas paliek dārgāks kara dēļ Tuvajos Austrumos

Pirmdien vējš iegriezīsies no rietumiem, dienvidrietumiem. Jūras piekrastē tas būs brāzmains. Naktīs gais atdzisīs līdz +2, -3 grādiem. Dienās maksimālā gaisa temperatūra gaidāma +1, +6 grādu robežās, vietām, debesīm skaidrojoties, gaiss iesils vēl par kādu grādu, līdz ar to sniega sega strauji kusīs.

No nedēļas vidus pastiprināsies anticiklona ietekme – paaugstinoties atmosfēras spiedienam, debesis biežāk skaidrosies, nokrišņu būs maz, un arī vējš būs lēns. Naktīs gaisa temperatūra būs pārsvarā negatīva – gaiss atdzisīs līdz -1, -7 grādiem, tomēr dienās, spīdot saulei, termometra stabiņš vietām sasniegs +10 grādu atzīmi.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Pavasaris lēniem soļiem tuvojas: svētdien sniegs turpinās kust
VIDEO. “Nakts vandālis pieķerts!” Restorānu “Pavāru Māja” apciemo negaidīts ciemiņš
VIDEO. Kurš kuru? Žirafēns pirmo reizi satiek strausu un nespēj novērst skatienu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.