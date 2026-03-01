Pavasari, tas tu? Zināms, kad termometra stabiņš sasniegs +10 grādu atzīmi 0
Tuvākajās naktīs gaiss daudzviet atdzisīs līdz 0, -3 grādiem, savukārt dienās visā valsts teritorijā gaidāma pozitīva gaisa temperatūra, kā dēļ turpināsies sniega kušana, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Nokrišņu daudzums būs neliels un, mainoties gaisa temperatūrai, mainīsies arī nokrišņu fāze.
Nedēļas sākumā laika apstākļi saglabāsies līdzīgi – debesis būs pārsvarā mākoņainas, vietām skaidrojoties, uzspīdēs arī saule. Brīžiem gaidāmi nelieli nokrišņi – pārsvarā lietus un slapjš sniegs, otrdien lokāli iespējama arī atkala.
Pirmdien vējš iegriezīsies no rietumiem, dienvidrietumiem. Jūras piekrastē tas būs brāzmains. Naktīs gais atdzisīs līdz +2, -3 grādiem. Dienās maksimālā gaisa temperatūra gaidāma +1, +6 grādu robežās, vietām, debesīm skaidrojoties, gaiss iesils vēl par kādu grādu, līdz ar to sniega sega strauji kusīs.
No nedēļas vidus pastiprināsies anticiklona ietekme – paaugstinoties atmosfēras spiedienam, debesis biežāk skaidrosies, nokrišņu būs maz, un arī vējš būs lēns. Naktīs gaisa temperatūra būs pārsvarā negatīva – gaiss atdzisīs līdz -1, -7 grādiem, tomēr dienās, spīdot saulei, termometra stabiņš vietām sasniegs +10 grādu atzīmi.