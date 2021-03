“Pasargās no infarkta un pasargās no kovida!” Skride par zāļu grupu, kas palīdz cīņā ar Covid-19 Ieteikt







Šīs zāļu grupas medikaments novērš ne tikai infarktu un insultu, bet arī aptur to superiekaisumu, ko izraisa Covid-19, tā kanāla RīgaTV 24 raidījumā “Preses klubs” sacīja Dr. Med. Andris Skride, kardiologs, 13. Saeimas deputāts (AP!).

Viņš apglavoja, ka cilvēkam, kurš ir vakcinēts pret Covid-19, pirmajās dienās pēc potes ir iespēja saslimt ar Covid-19. Antivielas no vakcīnas veidojas pēc apmēram nedēļas vai desmit dienām.

“Jo ātrāk izvakcinēt, jo lielāka efektivitāte,” uzsvēra Skride.

Kardiologs arī atzīmēja, ka D vitamīns nenovērsīs saslimšanu ar Covid-19 vispār, bet esot pierādīt, ka tas var novērst samgākas saslimšanas.

Taču, kā atzīmēja Skride, “mēs aizmristam visas pārējās slimības – kardiovaskulārās, onkoloģija, tagad tur milzīgas rindas.”

Viena kardiovaskulāro medikamentu grupa, kura strādā pret infarktu, statīns. Pēc ārsta teiktā, Latvijā to izmantojot maz, tāpēc mums ir augsta mirstība šo saslimšanu rādītājos.

Skride sacīja, ka pētījumos atklāts, ka statīnu medikamenti strādājot arī pret Covid-19. Proti, līdzīgi kā ar D vitamnīnu, retāk no vieglas saslimšanas formas pāriet smagā.

Tas esot skaidrojams ar to, ka statīnu grupas medikaments novērš ne tikai infarktu un insultu, bet arī aptur to superiekaisumu, ko izraisa Covid-19.

“Dzeriet D vitamīnu un tiem, kam jālieto statīni, kam ir kāds riska faktors, obligāti lietojiet statīnus un nebadieties no šiem medikamentiem – pasargās no infarkta un pasargās no kovida,” uzsvēra Skride.